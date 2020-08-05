Синоптики пообещали жаркую погоду в Москве в среду

"Благодаря влиянию антициклона сегодня в Москве погода обещает быть очень комфортной: день солнечный, никаких дождей, слабый южный ветер, скорость его не превысит 2-7 метров в секунду. Что касается температуры, то по-летнему жарко: плюс 25 - плюс 27 в Москве, от 23 до 28 градусов - на территории области", - рассказала Волосюк.