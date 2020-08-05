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Синоптики пообещали жаркую погоду в Москве в среду
По-летнему жаркая погода без осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T08:06
елена волосюк
погода
центр "фобос"
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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елена волосюк, погода, центр "фобос", москва

Синоптики пообещали жаркую погоду в Москве в среду

08:06 05.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюди в жаркий день отдыхают на Патриарших прудах в Москве
Люди в жаркий день отдыхают на Патриарших прудах в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. По-летнему жаркая погода без осадков ожидается в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Благодаря влиянию антициклона сегодня в Москве погода обещает быть очень комфортной: день солнечный, никаких дождей, слабый южный ветер, скорость его не превысит 2-7 метров в секунду. Что касается температуры, то по-летнему жарко: плюс 25 - плюс 27 в Москве, от 23 до 28 градусов - на территории области", - рассказала Волосюк.
По словам синоптика, атмосферное давление при этом изменится незначительно и останется повышенным - 751 миллиметр ртутного столба.
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Елена ВолосюкПогодаЦентр "Фобос"Москва
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