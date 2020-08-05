Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну и Антиохийскому патриарху Иоанну X в связи с гибелью людей от взрывов в Бейруте, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, число погибших составило 78 человек, более 4 тысяч пострадали. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.

"Примите мои глубокие соболезнования. Искренне сопереживаю тем, кто лишился родных и близких. Прошу передать им слова утешения и поддержки, а раненым - пожелания скорейшего выздоровления", - отмечается в сообщении.

Патриарх Кирилл пожелал силы врачам, сотрудникам спасательных служб и "всем, кто трудится над преодолением последствий трагедии".