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Религия и мировоззрение
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Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну и Антиохийскому патриарху Иоанну X в связи с гибелью людей от... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:34
религия и мировоззрение
религия
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религия, иисус христос, мишель аун, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), бейрут, ливан, в мире

Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте

07:57 05.08.2020 (обновлено: 11:34 05.08.2020)
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© AFP 2020 / STRПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© AFP 2020 / STR
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну и Антиохийскому патриарху Иоанну X в связи с гибелью людей от взрывов в Бейруте, говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, число погибших составило 78 человек, более 4 тысяч пострадали. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.
"Это было похоже на Хиросиму и Нагасаки": мощный взрыв в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© REUTERS / Mohamed Azakir

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
2 из 10

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Mohamed Azakir

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

Последствия пожара в Бейруте, Ливан
3 из 10

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

Здание с выбитыми окнами в Бейруте после взрыва в районе порта
4 из 10

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

Люди, пострадавшие от осколков витрин, выбитых в результате взрыва в районе порта в Бейруте
5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

Осколки выбитых витрин и окон зданий в Бейруте после взрыва в районе порта
6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Anwar Amro

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
7 из 10

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

© AFP 2020 / Anwar Amro
© AFP 2020 / Anwar Amro

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

Осмотр пострадавшего после взрыва в Бейруте
8 из 10

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© REUTERS / Issam Abdallah

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah
1 из 10

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
2 из 10

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

© REUTERS / Mohamed Azakir
3 из 10

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 10

В домах, расположенных в нескольких километрах от порта, взрывной волной выбило стекла.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
6 из 10

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
7 из 10

Погибли более ста человек, пострадали несколько тысяч.

© AFP 2020 / Anwar Amro
8 из 10

Как сообщил РИА Новости сотрудник Красного Креста, много людей получили ранения от разлетевшихся осколков.

© AFP 2020 / Anwar Amro
9 из 10

Машины скорой помощи вывозят раненых из района Зайтуна-бей и соседних кварталов.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
10 из 10

Пожар на месте взрыва тушат с помощью вертолетов.

© REUTERS / Issam Abdallah
"Примите мои глубокие соболезнования. Искренне сопереживаю тем, кто лишился родных и близких. Прошу передать им слова утешения и поддержки, а раненым - пожелания скорейшего выздоровления", - отмечается в сообщении.
Патриарх Кирилл пожелал силы врачам, сотрудникам спасательных служб и "всем, кто трудится над преодолением последствий трагедии".
"Молюсь Господу Иисусу Христу, да подаст он исцеление пострадавшим, да упокоит души погибших, да ниспошлет их родным и близким утешение в постигшей их скорби, а Ливану - мир, благополучие и спокойствие", - подытожил предстоятель Русской церкви.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 03:21
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
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