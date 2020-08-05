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Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату, она останется такой же, как при предшественнике Сергее Фургале. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T07:20
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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https://ria.ru/20200804/1575343382.html
Портрет ещё Фургала осталось повесить вместо президента. Достойная зарплата должна быть у губернатора. От 400 т.р. и выше. А то по правде сказать уже на заискивание очень похоже. Делами уважение людей заслужить нужно. Работаем без комплексов и всего делов
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5
хабаровский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Дегтярев не захотел повышать себе зарплату

07:18 05.08.2020 (обновлено: 07:20 05.08.2020)
884
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 5 авг – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует повышать себе зарплату, она останется такой же, как при предшественнике Сергее Фургале.
"Зарплата такая же, как и у прежнего губернатора, вы же видите, я пользуюсь всем тем же. Располагаюсь в кабинете, передвигаюсь на автомобилях прежнего руководителя, даже охранник со мной ходит, который на всех фотографиях с Сергеем Ивановичем Фургалом", - сказал Дегтярев журналистам.
Он отметил, что не планирует повышать себе жалование. "Не планирую. Мне кажется, это не этично", - заявил врио губернатора.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Фургала, который был смещен с поста в связи с утратой доверия после того, как его задержали и арестовали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начала 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Вчера, 11:58
Дегтярев показал, что повесил в своем кабинете
111913110
Обсудить 5
Сергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
Портрет ещё Фургала осталось повесить вместо президента. Достойная зарплата должна быть у губернатора. От 400 т.р. и выше. А то по правде сказать уже на заискивание очень похоже. Делами уважение людей заслужить нужно. Работаем без комплексов и всего делов
5 августа, 07:31
Ярослав Погодин
1300014
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