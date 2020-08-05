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Ядерные технологии
https://ria.ru/20200805/1575380656.html
Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли
Минфин России предложил сократить финансирование развития атомной отрасли в 2021-2023 годах примерно на 67,5 миллиарда рублей. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T07:09
ядерные технологии
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли

07:02 05.08.2020 (обновлено: 07:09 05.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минфин России предложил сократить финансирование развития атомной отрасли в 2021-2023 годах примерно на 67,5 миллиарда рублей.
Об этом говорится в документе "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по госпрограммам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
Согласно материалам, в 2021 году расходы на госпрограмму "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" могут уменьшить по сравнению с планируемым ранее объемом на 2,2%, или на 2,3 миллиарда, до 102 миллиардов рублей, в 2022 году - на 9,9%, или 13,5 миллиарда, до 122,5 миллиарда рублей. При этом наиболее значительное урезание программы планируется в 2023 году - на 38%, или 51,7 миллиарда, до 84,2 миллиарда рублей.
Эти предложения совпали по времени с подготовкой к празднованию 75-летнего юбилея российской атомной отрасли, который будет отмечаться в конце августа.
Госпрограмма "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" рассчитана на 2012-2027 годы. Ответственный исполнитель - "Росатом". Текущий объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы составляет 1,65 триллиона рублей.
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Программа направлена сохранение Россией статуса ядерной державы и обеспечение ее геополитических интересов; эффективное развитие атомной электрогенерации; инновационное развитие гражданского сектора атомной отрасли и расширение сферы использования ядерных технологий; создание и развитие передовой атомной научной и технологической инфраструктур.
Помимо этого, к задачам программы относятся сохранение и укрепление отечественной экспериментальной и инфраструктурной базы термоядерных исследований; выполнение гособязательств по обращению с федеральными радиоактивными отходами и обеспечению безопасного состояния ядерно- и радиационно-опасных объектов; создание объектов инфраструктуры по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, перевод объектов ядерного наследия в ядерно- и радиационно-безопасное состояние; расширение международной интеграции в области использования атомной энергии.
Также предлагается в ближайшие три года снизить траты на госпрограмму "Развитие энергетики": в 2021 году - на 8,4%, или 1,2 миллиарда рублей, до 12,86 миллиарда рублей, в 2022 году - на 9,2%, или 1,26 миллиарда, до 12,3 миллиарда, в 2023 году - на 8,8%, или 1,2 миллиарда, до 12,4 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что Минфин предложил сократить в 2021-2023 годах расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей. В этот же период ведомство Антона Силуанова предлагает уменьшить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" примерно на 323 миллиарда рублей.
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Ядерные технологииРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
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