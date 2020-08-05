Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минфин России предложил сократить финансирование развития атомной отрасли в 2021-2023 годах примерно на 67,5 миллиарда рублей.

Об этом говорится в документе "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по госпрограммам РФ и непрограммным направлениям деятельности".

Согласно материалам, в 2021 году расходы на госпрограмму "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" могут уменьшить по сравнению с планируемым ранее объемом на 2,2%, или на 2,3 миллиарда, до 102 миллиардов рублей, в 2022 году - на 9,9%, или 13,5 миллиарда, до 122,5 миллиарда рублей. При этом наиболее значительное урезание программы планируется в 2023 году - на 38%, или 51,7 миллиарда, до 84,2 миллиарда рублей.

Эти предложения совпали по времени с подготовкой к празднованию 75-летнего юбилея российской атомной отрасли, который будет отмечаться в конце августа.

Госпрограмма "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" рассчитана на 2012-2027 годы. Ответственный исполнитель - " Росатом ". Текущий объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы составляет 1,65 триллиона рублей.

Программа направлена сохранение Россией статуса ядерной державы и обеспечение ее геополитических интересов; эффективное развитие атомной электрогенерации; инновационное развитие гражданского сектора атомной отрасли и расширение сферы использования ядерных технологий; создание и развитие передовой атомной научной и технологической инфраструктур.

Помимо этого, к задачам программы относятся сохранение и укрепление отечественной экспериментальной и инфраструктурной базы термоядерных исследований; выполнение гособязательств по обращению с федеральными радиоактивными отходами и обеспечению безопасного состояния ядерно- и радиационно-опасных объектов; создание объектов инфраструктуры по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами, перевод объектов ядерного наследия в ядерно- и радиационно-безопасное состояние; расширение международной интеграции в области использования атомной энергии.

Также предлагается в ближайшие три года снизить траты на госпрограмму "Развитие энергетики": в 2021 году - на 8,4%, или 1,2 миллиарда рублей, до 12,86 миллиарда рублей, в 2022 году - на 9,2%, или 1,26 миллиарда, до 12,3 миллиарда, в 2023 году - на 8,8%, или 1,2 миллиарда, до 12,4 миллиарда рублей.