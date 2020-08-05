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Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
Бывший инженер Uber Technologies Энтони Левандовски приговорен к 18 месяцам тюрьмы после его признания вины в краже коммерческих секретов у дочерней компании... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T06:47
uber
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
uber, google, сша, в мире

Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google

05:09 05.08.2020 (обновлено: 06:47 05.08.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль службы Uber
Автомобиль службы Uber
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль службы Uber. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бывший инженер Uber Technologies Энтони Левандовски приговорен к 18 месяцам тюрьмы после его признания вины в краже коммерческих секретов у дочерней компании Google, говорится в заявлении минюста США.
В августе 2019 года Левандовски предъявили обвинения на основе заявлений, что он украл или пытался украсть конфиденциальные файлы у дочерней компании Google Waymo, что помогло ему основать автономное предприятие, которое он позже продал Uber примерно за 680 миллионов долларов. Всего против бывшего инженера выдвинули 33 пункта обвинений. Максимальное наказание в случае обвинительного приговора составило бы 10 лет и 250 тысяч долларов по каждому пункту.
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Левандовски пошел на сделку со следствием и согласился признать одно из 33 обвинений в обмен на отказ прокуратуры от остальных пунктов.
"Энтони Скотт Левандовски признал себя виновным и сегодня был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за кражу коммерческой тайны, связанной с программой беспилотных автомобилей Google", - говорится в сообщении минюста.
Отмечается, что Левандовски также присудили штраф в размере 95 тысяч долларов и возмещение убытков на сумму 756 499 долларов. Отбывать свой тюремный срок Левандовски начнет после снижения рисков, связанных с COVID-19.
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