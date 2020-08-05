Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google

В августе 2019 года Левандовски предъявили обвинения на основе заявлений, что он украл или пытался украсть конфиденциальные файлы у дочерней компании Google Waymo, что помогло ему основать автономное предприятие, которое он позже продал Uber примерно за 680 миллионов долларов. Всего против бывшего инженера выдвинули 33 пункта обвинений. Максимальное наказание в случае обвинительного приговора составило бы 10 лет и 250 тысяч долларов по каждому пункту.