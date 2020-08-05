https://ria.ru/20200805/1575380074.html
В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока"
Ничего страшного в адрес России президент Белоруссии Александр Лукашенко не сказал. Такое мнение, как сообщает РБК, выразил глава комитета Государственной думы... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T04:41
2020-08-05T06:09
россия
леонид калашников
александр лукашенко
снг
владивосток
белоруссия
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в мире
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Негатив Сплошной !
у России есть только 2 союзника, Армия и Флот, а не загнивающая очередная незалижность. Лукашенко это про сти тутка, незнающая в какую сторонц метнуться чтоб везде приголубили. Пережили без хохляндии (обошлось без пожара до Владивостока, прочем как и с Грузией), обоидемся и без Белоруссии. Кому надо, свалят в Россию. Такие союзники нам не нужны, таких друзей только в музей...
225
Как то Так
Давно пора перекрыть "братским" народам нефть и газ, прекратить всякую торговлю с ними, деньги от которых идут на вооружение и наращивание их армий. Совсем уже обнаглели армиеями своими пугают что хохлы что бульбаши.
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россия
владивосток
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, леонид калашников, александр лукашенко, снг, владивосток, белоруссия, стамбул, в мире
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Ничего страшного в адрес России президент Белоруссии Александр Лукашенко
не сказал. Такое мнение, как сообщает РБК
, выразил глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников
, комментируя заявление белорусского лидера, сделанное им во время его обращения к нации.
"Что касается его (Лукашенко – Прим. ред.) высказывания по отношению к группе задержанных лиц, я считаю, что ничего обидного сказано не было", - заявил парламентарий.
Калашников подчеркнул, что было лишь "голословное заявление" Лукашенко, что группа лиц послана для дестабилизации обстановки.
Россия, отметил парламентарий, не заинтересована в дестабилизации ситуации в Белоруссии.
"Пожар до Владивостока"
Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
"Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока
будет тяжело", — сказал он в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа.
Ранее Лукашенко заявил, что Россия боится "потерять" Белоруссию, так как у Москвы
, по его мнению, не осталось по-настоящему близких союзников.
При этом президент отметил, что Белоруссия не собирается дружить "против кого-то", а Россия останется партнером Белоруссии.
Бегать и ловить в лесах
Говоря о ситуации с задержанными гражданами России, которых считают сотрудниками частной военной компании, Лукашенко сообщил, что их якобы целенаправленно отправили в Белоруссию. "Все это вранье: про Стамбул
, про Венесуэлу
, про Африку
и Ливию
. <...> Команда была — ждать", — заявил он.
По его словам, есть информация о некоем отряде боевиков, "который переброшен на юг". "Мы должны, когда идет уборочная, бегать и ловить их в лесах", — негодовал Лукашенко. Кроме того, по его словам, на раскачку ситуации в Белоруссии кем-то выделены миллиарды долларов.
Ранее в Белоруссии были задержаны более 30 российских граждан. Предполагается, что они являются сотрудниками ЧВК Вагнера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание "не совсем укладывается в параметры союзнических отношений". По его словам, у задержанных людей были билеты в Стамбул, они работают в частном охранном предприятии, были в Минске
транзитом и опоздали на свой рейс.
Кремль надеется, что задержанных отпустят в ближайшее время.