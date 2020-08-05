В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока"

"Что касается его (Лукашенко – Прим. ред.) высказывания по отношению к группе задержанных лиц, я считаю, что ничего обидного сказано не было", - заявил парламентарий.

Калашников подчеркнул, что было лишь "голословное заявление" Лукашенко, что группа лиц послана для дестабилизации обстановки.

Россия, отметил парламентарий, не заинтересована в дестабилизации ситуации в Белоруссии.

"Пожар до Владивостока"

Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".

"Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело", — сказал он в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия боится "потерять" Белоруссию, так как у Москвы , по его мнению, не осталось по-настоящему близких союзников.

При этом президент отметил, что Белоруссия не собирается дружить "против кого-то", а Россия останется партнером Белоруссии.

Бегать и ловить в лесах

Говоря о ситуации с задержанными гражданами России, которых считают сотрудниками частной военной компании, Лукашенко сообщил, что их якобы целенаправленно отправили в Белоруссию. "Все это вранье: про Стамбул , про Венесуэлу , про Африку Ливию . <...> Команда была — ждать", — заявил он.

По его словам, есть информация о некоем отряде боевиков, "который переброшен на юг". "Мы должны, когда идет уборочная, бегать и ловить их в лесах", — негодовал Лукашенко. Кроме того, по его словам, на раскачку ситуации в Белоруссии кем-то выделены миллиарды долларов.

Ранее в Белоруссии были задержаны более 30 российских граждан. Предполагается, что они являются сотрудниками ЧВК Вагнера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание "не совсем укладывается в параметры союзнических отношений". По его словам, у задержанных людей были билеты в Стамбул, они работают в частном охранном предприятии, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс.