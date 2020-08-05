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В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока"
Ничего страшного в адрес России президент Белоруссии Александр Лукашенко не сказал. Такое мнение, как сообщает РБК, выразил глава комитета Государственной думы... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T06:09
россия
леонид калашников
александр лукашенко
снг
владивосток
белоруссия
стамбул
в мире
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у России есть только 2 союзника, Армия и Флот, а не загнивающая очередная незалижность. Лукашенко это про сти тутка, незнающая в какую сторонц метнуться чтоб везде приголубили. Пережили без хохляндии (обошлось без пожара до Владивостока, прочем как и с Грузией), обоидемся и без Белоруссии. Кому надо, свалят в Россию. Такие союзники нам не нужны, таких друзей только в музей...
225
Давно пора перекрыть "братским" народам нефть и газ, прекратить всякую торговлю с ними, деньги от которых идут на вооружение и наращивание их армий. Совсем уже обнаглели армиеями своими пугают что хохлы что бульбаши.
143
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россия
владивосток
белоруссия
стамбул
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363830_0:96:3302:1953_1400x0_80_0_0_af4f960920f985d79a78158656a0895e.jpg
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РИА Новости
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60
россия, леонид калашников, александр лукашенко, снг, владивосток, белоруссия, стамбул, в мире

В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока"

04:41 05.08.2020 (обновлено: 06:09 05.08.2020)
227688
© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Ничего страшного в адрес России президент Белоруссии Александр Лукашенко не сказал. Такое мнение, как сообщает РБК, выразил глава комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя заявление белорусского лидера, сделанное им во время его обращения к нации.
"Что касается его (Лукашенко – Прим. ред.) высказывания по отношению к группе задержанных лиц, я считаю, что ничего обидного сказано не было", - заявил парламентарий.
Калашников подчеркнул, что было лишь "голословное заявление" Лукашенко, что группа лиц послана для дестабилизации обстановки.
Россия, отметил парламентарий, не заинтересована в дестабилизации ситуации в Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Вчера, 19:03
Лукашенко призвал провести выборы как праздник

"Пожар до Владивостока"

Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
"Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело", — сказал он в преддверии президентских выборов, назначенных на 9 августа.
Ранее Лукашенко заявил, что Россия боится "потерять" Белоруссию, так как у Москвы, по его мнению, не осталось по-настоящему близких союзников.
При этом президент отметил, что Белоруссия не собирается дружить "против кого-то", а Россия останется партнером Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 18:57
Лукашенко призвал окружить заботой зарубежных наблюдателей

Бегать и ловить в лесах

Говоря о ситуации с задержанными гражданами России, которых считают сотрудниками частной военной компании, Лукашенко сообщил, что их якобы целенаправленно отправили в Белоруссию. "Все это вранье: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. <...> Команда была — ждать", — заявил он.
По его словам, есть информация о некоем отряде боевиков, "который переброшен на юг". "Мы должны, когда идет уборочная, бегать и ловить их в лесах", — негодовал Лукашенко. Кроме того, по его словам, на раскачку ситуации в Белоруссии кем-то выделены миллиарды долларов.
Ранее в Белоруссии были задержаны более 30 российских граждан. Предполагается, что они являются сотрудниками ЧВК Вагнера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание "не совсем укладывается в параметры союзнических отношений". По его словам, у задержанных людей были билеты в Стамбул, они работают в частном охранном предприятии, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс.
Кремль надеется, что задержанных отпустят в ближайшее время.
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Вчера, 18:44
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Обсудить 26
РоссияЛеонид КалашниковАлександр ЛукашенкоСНГВладивостокБелоруссияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
у России есть только 2 союзника, Армия и Флот, а не загнивающая очередная незалижность. Лукашенко это про сти тутка, незнающая в какую сторонц метнуться чтоб везде приголубили. Пережили без хохляндии (обошлось без пожара до Владивостока, прочем как и с Грузией), обоидемся и без Белоруссии. Кому надо, свалят в Россию. Такие союзники нам не нужны, таких друзей только в музей...
5 августа, 05:45
Негатив Сплошной !
192400029
Давно пора перекрыть "братским" народам нефть и газ, прекратить всякую торговлю с ними, деньги от которых идут на вооружение и наращивание их армий. Совсем уже обнаглели армиеями своими пугают что хохлы что бульбаши.
5 августа, 06:07
КтКак то Так
117400120
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