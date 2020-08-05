СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании

В мае СМИ писали, что федеральное большое жюри США ведет расследование в отношении бывшего владельца национализированного Приватбанка Игоря Коломойского по делу об отмывании денег. Сообщалось, что в США изучают финансы олигарха, отслеживая транзакции, в рамках которых крупные суммы - "сотни миллионов долларов" - выводились из украинского банка через офшорные компании, после чего на эти деньги в США скупалась недвижимость, в том числе несколько небоскребов, заводы и офисные здания.