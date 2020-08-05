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СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
Федеральное бюро расследований США провело обыски в компании Optima Management Group, связанной с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, сообщает агентство... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T06:39
фбр
игорь коломойский
сша
украина
в мире
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сша
украина
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фбр, игорь коломойский, сша, украина, в мире

СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании

04:08 05.08.2020 (обновлено: 06:39 05.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Федеральное бюро расследований США провело обыски в компании Optima Management Group, связанной с украинским бизнесменом Игорем Коломойским, сообщает агентство Блумберг.
Агенты провели "правоохранительную операцию" в Кливленде и Майами по адресам, которые совпадают с адресами офисов компании Optima Management Group. Отмечается, что задержанных нет.
Местные СМИ опубликовали фотографии, на которых видно, как из здания компании агенты ФБР выносят коробки. По данным агентства Блумберг, компания Optima была частью международной схемы по выводу денег для покупки недвижимости в США.
В мае СМИ писали, что федеральное большое жюри США ведет расследование в отношении бывшего владельца национализированного Приватбанка Игоря Коломойского по делу об отмывании денег. Сообщалось, что в США изучают финансы олигарха, отслеживая транзакции, в рамках которых крупные суммы - "сотни миллионов долларов" - выводились из украинского банка через офшорные компании, после чего на эти деньги в США скупалась недвижимость, в том числе несколько небоскребов, заводы и офисные здания.
Игорь Коломойский
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В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого был украинский олигарх Игорь Коломойский, а совладельцем Геннадий Боголюбов. Минфин стал владельцем 100% акций Приватбанка. Власти национализировали банк из-за якобы выведения его бывшим руководством крупных сумм под предлогом кредитов аффилированным компаниям.
Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации этого банка. Кассационный хозяйственный суд в составе верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов верховного суда.
Рада Украины 13 мая приняла закон, который сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому.
Президент Украины Владимир Зеленский
11 июня, 10:21
Зеленский рассказал, что иногда общается с Коломойским
14371012
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ФБРИгорь КоломойскийСШАУкраинаВ мире
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