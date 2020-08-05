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Туризм
https://ria.ru/20200805/1575379879.html
Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
Турецкое издание Snob Magazin опубликовало видео инцидента с украинской моделью Дарьей Кирилюк на курорте Чешме на Эгейском море. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T03:28
туризм
эгейское море
турция
украина
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575352884.html
Очень полезное видео - не видно ничего вообще :)
20
Это видео не о драке, а посадке картофеля в ночное время...
13
5
эгейское море
турция
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575379831_0:0:1629:916_1400x0_80_0_0_7dfff7d87950eb4cd1d2a41006ea209b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эгейское море, турция, украина, в мире

Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели

03:28 05.08.2020
17924
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Турецкое издание Snob Magazin опубликовало видео инцидента с украинской моделью Дарьей Кирилюк на курорте Чешме на Эгейском море.
Ранее Кирилюк написала в Instagram, что стала жертвой нападения охранников на пляже Момо. По ее словам, всего были избиты четыре девушки. Администрация пляжа заявила, что инцидент произошел вне его территории и его сотрудники не имеют к нему отношения.
На кадрах, снятых на камеру наблюдения, видна потасовка с участием нескольких человек. При этом сообщается, что избить украинку мог ее молодой человек.
Кирилюк в комментариях под видео в Instagram издания заявила, что молодой человек "никогда ее не бил". "У меня был посттравматический стресс от того, что меня избили в Момо. Это безумие! Мой парень пытался меня успокоить!" – объяснила модель происходящее.
Как сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции, пляж, где, предположительно, произошло избиение Кирилюк, закрыт на 15 дней.
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35204124616
Обсудить 5
ТуризмЭгейское мореТурцияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Очень полезное видео - не видно ничего вообще :)
5 августа, 03:49
Александр Закупин
1460000
Это видео не о драке, а посадке картофеля в ночное время...
5 августа, 05:06
ppet.g6
2110000
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