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Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
Россияне в период самоизоляции стали проводить больше времени в сети, в частности, смотреть фильмы на пиратских ресурсах, что чревато автозагрузкой вирусов,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T04:52
россия
общество
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https://cdn22.img.ria.ru/images/152896/10/1528961055_0:234:4471:2749_1400x0_80_0_0_257d12d1c90169f98e2d4f83aa51d79c.jpg
https://ria.ru/20200522/1571816693.html
https://ria.ru/20190319/1551928276.html
Автозагрузка вирусов при просмотре фильмов, это ещё мелочи. Вот говорят, что при чтении пиратских книг, происходят автосписания со всех счетов, даже если у тебя их нет. А при прослушивании пиратской музыки - к тебе от соседей переселяются тараканы.
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152896/10/1528961055_0:234:4471:2749_1400x0_80_0_0_257d12d1c90169f98e2d4f83aa51d79c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов

03:24 05.08.2020 (обновлено: 04:52 05.08.2020)
3494
CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком
CC0 / picjumbo_com /
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россияне в период самоизоляции стали проводить больше времени в сети, в частности, смотреть фильмы на пиратских ресурсах, что чревато автозагрузкой вирусов, программ-шпионов и криптомайнеров. О том, почему не стоит пользоваться нелегальными киноресурсами и как обезопасить себя и свои устройства от злоумышленников, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
"Популярность стриминговых платформ, сериалов и фильмов злоумышленники часто используют в своих целях. … Мы видим, что под видом такого контента распространяют рекламные и вредоносные программы: добавляют их в файлы с названиями популярных шоу, а также используют известные бренды для проведения фишинговых атак. Среди зловредов встречаются различные троянцы, позволяющие, например, удалять или блокировать данные, или красть пароли от онлайн-банкинга, а также программы-шпионы, с помощью которых можно получить доступ к информации на устройстве", - рассказал эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.
Консультант Центра информбезопасности компании "Инфосистемы Джет" Александр Гон сообщил, что такие ресурсы могут запросить данные соцсетей, данные паспорта или банковской карты, например, под предлогом оформления пробного периода. В результате сведения будут скомпрометированы, деньги похищены, а сам пользователь столкнется с шантажом и вымогательством.
Девушка смотрит ночью фильм на ноутбуке
22 мая, 08:31Культура
Роскачество предупредило любителей кино об опасности пиратских сайтов
"Мы рекомендуем пользователям смотреть фильмы через легальные сервисы, такие как Netflix, вместо того, чтобы использовать пиратский контент. Идеально, если пользователи имеют антивирус на всех своих устройствах. Антивирус действует как защитная сеть, и бережет пользователей в случае возникновения угроз", - сказал глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров.
Техдиректор Qrator Labs Артем Гавриченков добавил, что если для просмотра видео необходимо, например, скачивание Flash Player, то с подобных ресурсов нужно сразу уходить. "Даже пиратские сайты уже не требуют установки на компьютер дополнительного ПО, будь то Java или Flash Player. Ни в коем случае никакие файлы, включая файлы приложений, а также файлы, заявленные как видео или документы, скачивать с таких сайтов нельзя", - пояснил он.
"Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Просмотр контента на пиратских ресурсах означает, что вы можете поделиться с киберпреступниками своими персональными данными или, с большей долей вероятности, "поймать" какой-нибудь вредонос на свой девайс. Рекомендация здесь может быть только одна: не пользуйтесь пиратскими ресурсами, используйте легальный контент. Стоимость месячной подписки у множества отличных легальных ресурсов для просмотра сериалов и фильмов, сейчас составляет очень небольшую сумму, сопоставимую со стоимостью хорошей плитки шоколада", - подытожил директор управления информтехнологий ESET Russia Руслан Сулейманов.
Кадр из фильма Юрия Быкова Завод
19 марта 2019, 14:52Культура
Роскомнадзор удалил пиратские копии фильма "Завод" со 129 сайтов
461621974
Обсудить 14
РоссияОбщество
Популярные комментарии
Автозагрузка вирусов при просмотре фильмов, это ещё мелочи. Вот говорят, что при чтении пиратских книг, происходят автосписания со всех счетов, даже если у тебя их нет. А при прослушивании пиратской музыки - к тебе от соседей переселяются тараканы.
5 августа, 05:34
chigraz
18181000
Ubuntu ещё спокойней.
5 августа, 03:45
llj2
1644002
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