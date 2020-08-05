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Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
Число погибших при мощном взрыве в порту Бейрута возросло до 78 человек, более четырех тысяч человек получили ранения, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T07:35
взрыв в бейруте
бейрут
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РИА Новости
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353
60
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взрыв в бейруте, бейрут, в мире

Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек

03:21 05.08.2020 (обновлено: 07:35 05.08.2020)
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© AP Photo / Hassan AmmarПоследствия взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
© AP Photo / Hassan Ammar
ДОХА, 5 авг - РИА Новости. Число погибших при мощном взрыве в порту Бейрута возросло до 78 человек, более четырех тысяч человек получили ранения, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на минздрав Ливана.
При этом ливанские власти ожидают роста количества жертв из-за большого числа пропавших без вести, тела из-под завалов обрушившихся зданий продолжают извлекать до сих пор.
Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Пострадала половина зданий города, больницы переполнены пострадавшими.
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры.
В связи с трагедией в Ливане объявлен трехдневный траур. Президент страны Мишель Аун попросил правительство собраться на экстренное заседание, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.
Соболезнования президенту и народу Ливана выразил российский лидер Владимир Путин.
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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