Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек

ДОХА, 5 авг - РИА Новости. Число погибших при мощном взрыве в порту Бейрута возросло до 78 человек, более четырех тысяч человек получили ранения, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на минздрав Ливана.
При этом ливанские власти ожидают роста количества жертв из-за большого числа пропавших без вести, тела из-под завалов обрушившихся зданий продолжают извлекать до сих пор.
Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Пострадала половина зданий города, больницы переполнены пострадавшими.
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры.
В связи с трагедией в Ливане объявлен трехдневный траур. Президент страны Мишель Аун попросил правительство собраться на экстренное заседание, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.
Соболезнования президенту и народу Ливана выразил российский лидер Владимир Путин.