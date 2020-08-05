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Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
Прежде чем широко внедрять вакцину от коронавируса, необходимо завершить третий этап испытаний с участием тысяч людей, чтобы быть уверенными в ее эффективности... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T07:18
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19

03:18 05.08.2020 (обновлено: 07:18 05.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Прежде чем широко внедрять вакцину от коронавируса, необходимо завершить третий этап испытаний с участием тысяч людей, чтобы быть уверенными в ее эффективности и безопасности для разных групп населения, с прививкой нельзя рисковать, поскольку их делают здоровым людям, заявил в интервью РИА Новости израильский иммунолог профессор Яков Беркун.
"Ну действительно, пандемия, но надо помнить, что прививки мы делаем здоровым людям. Это не какие-то экспериментальные лекарства, которые мы даем онкологическим больным, и готовы рисковать. А тут здоровые люди получают. И конечно, желательно, необходимо, чтобы какой-то уже опыт был, уже проверили бы на каком-то большом числе людей. Пока у здоровых солдат, молодых людей не было побочных явлений. Но если они это сделают всем, то необходимо наблюдать за всеми привитыми людьми какое-то время", - сказал Беркун.
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает регистрации в России первой вакцины от коронавируса COVID-19 в течение десяти дней, заявил в понедельник глава РФПИ Кирилл Дмитриев. По его словам, все процедуры Минздравом будут соблюдены. Результаты первой и второй фазы испытаний хорошие.
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"Я очень рад за российских коллег, но третья фаза необходима. Берут десятки тысяч, много тысяч людей, и смотрят, сколько из них заболеют, заразятся. Таким образом проверяют эффективность прививки. Кроме того, это дает еще какое-то время для наблюдения", - пояснил врач.
Если первые прививки начали делать испытуемым в марте, то к настоящему времени молодые и здоровые люди, получившие первую вакцину, наблюдаются только три-четыре месяца, что, по мнению специалиста, недостаточно. "А третья фаза именно для этого. Когда уже на более длительный период и дети, и больные, и люди с какими-то фоновыми заболеваниями. И за ними наблюдают и смотрят. Если они начнут делать такую массовую прививку, то необходимо внимательно следить за людьми. И превратить эту массовую прививку как бы в продолжение исследования", - добавил Беркун.
По мнению профессора, любая неудача с вакциной, проблемы с ее безопасностью или эффективностью могут привести к росту антипрививочного движения и вспышкам опасных заболеваний, считавшихся уже побежденными.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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