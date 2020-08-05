Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19

"Ну действительно, пандемия, но надо помнить, что прививки мы делаем здоровым людям. Это не какие-то экспериментальные лекарства, которые мы даем онкологическим больным, и готовы рисковать. А тут здоровые люди получают. И конечно, желательно, необходимо, чтобы какой-то уже опыт был, уже проверили бы на каком-то большом числе людей. Пока у здоровых солдат, молодых людей не было побочных явлений. Но если они это сделают всем, то необходимо наблюдать за всеми привитыми людьми какое-то время", - сказал Беркун.