В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус. Архивное фото

Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Добровольцы, которые участвовали в испытаниях вакцины от Добровольцы, которые участвовали в испытаниях вакцины от коронавируса в Сеченовском университете (МГМУ), чувствуют себя хорошо и вернулись к привычной жизни, это показал их последний осмотр, рассказал РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.

Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук сообщала РИА Новости, что добровольцы должны прийти на осмотр на 42-й день после введения вакцины.

"Все прошло в штатном режиме, чувствуют себя все нормально … Мы посмотрели безопасность, провели отбор проб, дальше уже центр Гамалеи оценит результаты", - рассказал Тарасов.

Он уточнил, что речь идет о добровольцах, которые получали вакцину дважды, позднее центр Гамалеи оценит степень выраженности иммунитета по сравнению с группой, которая получила только одну прививку.

Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.

В ходе исследования препарата на 38 добровольцах была подтверждена его безопасность. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первую группу участников выписали 15 июля, вторую — 20 июля.