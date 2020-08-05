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В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
Добровольцы, которые участвовали в испытаниях вакцины от коронавируса в Сеченовском университете (МГМУ), чувствуют себя хорошо и вернулись к привычной жизни,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T03:15
2020-08-05T07:40
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Добровольцы, которые участвовали в испытаниях вакцины от коронавируса
в Сеченовском университете (МГМУ), чувствуют себя хорошо и вернулись к привычной жизни, это показал их последний осмотр, рассказал РИА Новости директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов.
Ранее руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук сообщала РИА Новости, что добровольцы должны прийти на осмотр на 42-й день после введения вакцины.
"Все прошло в штатном режиме, чувствуют себя все нормально … Мы посмотрели безопасность, провели отбор проб, дальше уже центр Гамалеи оценит результаты", - рассказал Тарасов.
Он уточнил, что речь идет о добровольцах, которые получали вакцину дважды, позднее центр Гамалеи оценит степень выраженности иммунитета по сравнению с группой, которая получила только одну прививку.
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, начались в Сеченовском университете 18 июня.
В ходе исследования препарата на 38 добровольцах была подтверждена его безопасность. Отмечалось, что у всех испытывающих вакцину выработался иммунитет к инфекции. Первую группу участников выписали 15 июля, вторую — 20 июля.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.