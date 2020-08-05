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С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
Все три ракеты-носителя "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены с космодрома Байконур в Москву для... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T07:40
хочу стать космонавтом
россия
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космос - риа наука
роскосмос
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, протон-м, байконур (космодром), космос - риа наука, роскосмос

С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"

03:04 05.08.2020 (обновлено: 07:40 05.08.2020)
12097
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЗапуск РН "Протон-М"
Запуск РН Протон-М
© Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Запуск РН "Протон-М". Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Все три ракеты-носителя "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены с космодрома Байконур в Москву для ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"Все ракеты-носители "Протон-М", у которых на Байконуре были выявлены дефекты, находятся на заводе в Москве", - сказал собеседник агентства.
По его словам, одна из этих ракет уже отремонтирована, отправлена обратно на Байконур, в конце июля с ее помощью были успешно запущены телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103".
В марте генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил РИА Новости, что запуск "Экспрессов" отложен из-за необходимости замены некачественных комплектующих в "Протоне". По данным газеты "Ведомости", речь шла о бракованных болтах, использующихся для крепления трубопроводов второй ступени ракеты.
В апреле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что брак был допущен в 2015-2016 годах при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском вагоностроительном заводе в Челябинской области. В том же месяце две из трех находившихся на Байконуре ракет "Протон" были отправлены в Москву для ремонта, третью ракету планировалось отправить позже.
Пуск ракеты-носителя Протон-М со спутниками связи серии Экспресс с космодрома Байконур. Архивное фото
29 июля, 16:02РИА Наука
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714710106233
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Хочу стать космонавтомРоссияПротон-МБайконур (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмос
Популярные комментарии
На батуторемонтный завод...
5 августа, 04:56
ppet.g6
81100017
И ведь нашли. А офигеваю от инженеров там. Круты.
5 августа, 05:56
СКСергей К
1730003
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