С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"

"Все ракеты-носители "Протон-М", у которых на Байконуре были выявлены дефекты, находятся на заводе в Москве", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одна из этих ракет уже отремонтирована, отправлена обратно на Байконур, в конце июля с ее помощью были успешно запущены телекоммуникационные спутники "Экспресс-80" и "Экспресс-103".