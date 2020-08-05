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Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T06:14
россия
северный поток — 2
экономика
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https://ria.ru/20200804/1575331436.html
Более тупой комедии, чем так называемая "Достройка "Северного потока - 2", я в своей жизни не видел... Позорище...
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Всё, что ли? Это как? Додавили амерекосы всех. А своего то у нас оказывается ничего и нет. Языками чесать, эт не дела делать.
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, северный поток — 2, экономика

Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2

02:58 05.08.2020 (обновлено: 06:14 05.08.2020)
131431
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы для газопровода "Северный поток-2"
Трубы для газопровода Северный поток-2
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Трубы для газопровода "Северный поток-2". Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
Достройка "Северного потока — 2" возможна с использованием якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна - с системой динамического позиционирования, которая способна удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Одним из судов, которые могут завершить строительство газопровода, до этого момента называлась якорная баржа "Фортуна" компании МРТС. Второй кандидат - трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования.
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Как заявил РБК представитель арендатора "Фортуны" "Межрегионтрубопроводстрой" (МРТС), компания "не намерена предоставлять трубоукладочную баржу "Фортуна" для достройки российского экспортного газопровода "Северный поток — 2", ставшего мишенью американских санкций".
В МРТС также уточнили, что компания никогда не являлась собственником баржи "Фортуна", а арендует ее "по договору бербоут-чартера для использования в других проектах".

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — финансируют строительство наполовину, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре ввел санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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РоссияСеверный поток — 2Экономика
Популярные комментарии
Более тупой комедии, чем так называемая "Достройка "Северного потока - 2", я в своей жизни не видел... Позорище...
5 августа, 03:28
Jo Dee Fostar
227926149
Всё, что ли? Это как? Додавили амерекосы всех. А своего то у нас оказывается ничего и нет. Языками чесать, эт не дела делать.
5 августа, 03:46
ВИВасилий Ивашин
1921226345
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