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Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
В целом развитие сетей 5G сильно не повлияет на организм человека, так как организм очень хорошо адаптируется и приспосабливаемся к новым условиям окружающей... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T02:19
здоровье
технологии
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
здоровье, технологии

Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека

02:19 05.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкВышка мобильной связи
Вышка мобильной связи
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вышка мобильной связи. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В целом развитие сетей 5G сильно не повлияет на организм человека, так как организм очень хорошо адаптируется и приспосабливаемся к новым условиям окружающей среды, мы так эволюционируем, рассказал агентству "Прайм" медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.
"Есть такой феномен, что люди, когда их помещают в экранированное пространство, начинают чувствовать себя хуже, нежели, когда их помещают в электромагнитное поле. Тоже самое, я думаю, случится и с технологией 5G, когда мы просто через какое-то время к ней привыкнем и те предполагаемые изменения, которые могут быть, будут нивелированы нашим организмом", — считает эксперт.
К тому же не стоит забывать, что наша планета имеет свое электромагнитное поле, есть солнечная радиация и другие электромагнитные поля.
Монтажник на вышке сотовой связи
20 июня, 08:00РИА Наука
Опасные связи 5G. Что ждать от сетей нового поколения
1710741697
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