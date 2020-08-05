Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В целом развитие сетей 5G сильно не повлияет на организм человека, так как организм очень хорошо адаптируется и приспосабливаемся к новым условиям окружающей среды, мы так эволюционируем, рассказал агентству "Прайм" медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.
"Есть такой феномен, что люди, когда их помещают в экранированное пространство, начинают чувствовать себя хуже, нежели, когда их помещают в электромагнитное поле. Тоже самое, я думаю, случится и с технологией 5G, когда мы просто через какое-то время к ней привыкнем и те предполагаемые изменения, которые могут быть, будут нивелированы нашим организмом", — считает эксперт.
К тому же не стоит забывать, что наша планета имеет свое электромагнитное поле, есть солнечная радиация и другие электромагнитные поля.