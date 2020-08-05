Эксперт рассказал, какие негласные правила есть в интернете

"При неформальной переписке рекомендуется использовать эмодзи — это помогает точнее передать эмоциональную окраску текстового сообщения, которую в устной речи мы обозначаем интонацией. Но не стоит ими злоупотреблять – эмодзи лишь акцентируют внимание на эмоциях поста или сообщения, но не заменяют его сути", — отмечает эксперт.