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Эксперт рассказал, какие негласные правила есть в интернете
Правила поведения в Интернете схожи с теми, что существуют в обществе офлайн. Например, необходимо спрашивать разрешения при цитировании человека, с которым вы... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T02:17
интернет
технологии
общество
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148023/19/1480231940_0:128:2441:1501_1400x0_80_0_0_8fc4b658bd9f48ccd5426d74c891b7f0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
интернет, технологии, общество

Эксперт рассказал, какие негласные правила есть в интернете

02:17 05.08.2020
1067
© Фото : Apple Inc.Apple Touch Bar на новых ноутбуках MacBook Pro
Apple Touch Bar на новых ноутбуках MacBook Pro
© Фото : Apple Inc.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правила поведения в Интернете схожи с теми, что существуют в обществе офлайн. Например, необходимо спрашивать разрешения при цитировании человека, с которым вы ведете переписку. Также не стоит обсуждать внешний вид других людей в комментариях или инициировать конфликты, рассказал агентству "Прайм" эксперт проекта Аналитического центра НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.
"При неформальной переписке рекомендуется использовать эмодзи — это помогает точнее передать эмоциональную окраску текстового сообщения, которую в устной речи мы обозначаем интонацией. Но не стоит ими злоупотреблять – эмодзи лишь акцентируют внимание на эмоциях поста или сообщения, но не заменяют его сути", — отмечает эксперт.
Не стоит забывать, что прямые угрозы в социальных сетях — это нарушение не только норм цифрового этикета, но и уголовного кодекса РФ.
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