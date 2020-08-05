Эксперт рассказал, какие негласные правила есть в интернете

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Правила поведения в Интернете схожи с теми, что существуют в обществе офлайн. Например, необходимо спрашивать разрешения при цитировании человека, с которым вы ведете переписку. Также не стоит обсуждать внешний вид других людей в комментариях или инициировать конфликты, рассказал агентству "Прайм" эксперт проекта Аналитического центра НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.
"При неформальной переписке рекомендуется использовать эмодзи — это помогает точнее передать эмоциональную окраску текстового сообщения, которую в устной речи мы обозначаем интонацией. Но не стоит ими злоупотреблять – эмодзи лишь акцентируют внимание на эмоциях поста или сообщения, но не заменяют его сути", — отмечает эксперт.
Не стоит забывать, что прямые угрозы в социальных сетях — это нарушение не только норм цифрового этикета, но и уголовного кодекса РФ.
28 июля, 10:29Раскрыт новый способ мошенничества в интернете