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Гавайскую пиццу в России предложили запретить
Пицца с ананасом не должна в России называться "пиццей", заявил в интервью радио Sputnik итальянский ресторатор Джулио Дзомпи. Он уточнил, что это блюдо стоит... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T08:06
весь мир
пицца
общество
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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весь мир, пицца, общество

Гавайскую пиццу в России предложили запретить

02:06 05.08.2020 (обновлено: 08:06 05.08.2020)
6858
© Фото : Pixabay / LyciouseПицца
Пицца
© Фото : Pixabay / Lyciouse
Пицца. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Пицца с ананасом не должна в России называться "пиццей", заявил в интервью радио Sputnik итальянский ресторатор Джулио Дзомпи. Он уточнил, что это блюдо стоит называть другим словом.
Гавайская пицца, по его словам, является наиболее конфликтным блюдом из-за своего нетрадиционного вкуса. Она существует уже больше 50 лет, но все равно вызывает отторжение наиболее консервативных рестораторов.
"Гавайская пицца с ананасом для итальянца неприемлема. У этого блюда вкус может быть сладкий, а пицца должна быть солененькой, с моцареллой и помидорами. Ее можно назвать лепешка с ананасом и нормально, но называть это пиццей в итальянских пиццериях, надо запретить. Очень многие идут на поводу у клиентов, которые не знают, какой пицца должна быть и могут заказать такую, но итальянские пиццерии должны придерживаться традиционной рецептуры", – выразил уверенность в эфире радио Sputnik Джулио Дзомпи.
Нетрадиционные пиццы обычно идут в качестве авторских блюд, гавайскую можно отнести именно к ним, считает ресторатор. Автор может создать любое блюдо на свой вкус, но не стоит называть его пиццей, полагает Джулио Дзомпи .
"Нужно творчество при создании пиццы, но надо придерживаться определенных параметров. Тут проблема только в названии. Лепешка есть в разных культурах, они бывают разные. Если мы говорим о пицце, то это пицца. Это "Маргарита", "Капричоза" и так далее. У авторских вариантов бывают варианты с определенными видами томатов, определенным видом анчоуса и что-то эксклюзивное. Но пицца с ананасом – это как спагетти с вареньем или мармеладом. Это не совсем правильно", – объяснил ресторатор в интервью радио Sputnik.
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Пять миллионов калорий: рецепт "убийственной" пиццы взорвал Сеть
839172743
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Весь мирпиццаОбщество
Популярные комментарии
что не так с людьми, которые написали это заголовок?
5 августа, 02:27
Юля Веточкина
2630002
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