Гавайскую пиццу в России предложили запретить

Гавайская пицца, по его словам, является наиболее конфликтным блюдом из-за своего нетрадиционного вкуса. Она существует уже больше 50 лет, но все равно вызывает отторжение наиболее консервативных рестораторов.

"Гавайская пицца с ананасом для итальянца неприемлема. У этого блюда вкус может быть сладкий, а пицца должна быть солененькой, с моцареллой и помидорами. Ее можно назвать лепешка с ананасом и нормально, но называть это пиццей в итальянских пиццериях, надо запретить. Очень многие идут на поводу у клиентов, которые не знают, какой пицца должна быть и могут заказать такую, но итальянские пиццерии должны придерживаться традиционной рецептуры", – выразил уверенность в эфире радио Sputnik Джулио Дзомпи.

Нетрадиционные пиццы обычно идут в качестве авторских блюд, гавайскую можно отнести именно к ним, считает ресторатор. Автор может создать любое блюдо на свой вкус, но не стоит называть его пиццей, полагает Джулио Дзомпи .

"Нужно творчество при создании пиццы, но надо придерживаться определенных параметров. Тут проблема только в названии. Лепешка есть в разных культурах, они бывают разные. Если мы говорим о пицце, то это пицца. Это "Маргарита", "Капричоза" и так далее. У авторских вариантов бывают варианты с определенными видами томатов, определенным видом анчоуса и что-то эксклюзивное. Но пицца с ананасом – это как спагетти с вареньем или мармеладом. Это не совсем правильно", – объяснил ресторатор в интервью радио Sputnik.