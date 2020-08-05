Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575379034.html
Трамп заявил, что часть прибыли от продажи TikTok пойдет минфину США
Президент США Дональд Трамп заявил, что значительная часть от продажи китайского сервиса TikTok должна пойти минфину США. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T01:56
tiktok
дональд трамп
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561280_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_9c798f905f25c409447f984029d7f430.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575343469.html
5
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561280_0:257:2730:1793_1400x0_80_0_0_9c798f905f25c409447f984029d7f430.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561280_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_4e372ec3c6d859f87aa7c88b986770ab.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574561280_341:0:2389:2048_1400x0_80_0_0_34db4d5b316be9123eab721a395fa971.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, дональд трамп, китай, сша, в мире

Трамп заявил, что часть прибыли от продажи TikTok пойдет минфину США

01:47 05.08.2020 (обновлено: 01:56 05.08.2020)
825
© Радио Sputnik Сергей ТучинПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона
© Радио Sputnik Сергей Тучин
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что значительная часть от продажи китайского сервиса TikTok должна пойти минфину США.
"Очень большая часть этой цены должна пойти в министерство финансов США", - сказал Трамп на пресс-конференции, говоря о возможной продаже сервиса.
Когда его спросили, каким образом минфин может получить от этого прибыль, Трамп ответил: "Очень просто. У нас есть на руках все карты. Без нас они не могут прийти в США".
Ранее Трамп заявил, что может запретить TikTok на том основании, что это китайская компания, которая по закону должна передавать данные о пользователях властям КНР. TikTok заявляет, что не передавала и не планирует передавать данные пользователей китайским властям. Microsoft в воскресенье подтвердила после консультаций с Трампом, что продолжит переговоры о покупке приложения.
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне
Вчера, 12:01
"Не открывать ящик Пандоры". КНР высказалась по конфликту Трампа с TikTok
5511625
Обсудить 5
TikTokДональд ТрампКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Трамп объяснил, почему считает взрыв в Бейруте "нападением"
Пицца
Гавайскую пиццу в России предложили запретить
Трубы для газопровода Северный поток-2
Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Видео потасовки с участием украинской топ-модели в Турции
Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
Apple Touch Bar на новых ноутбуках MacBook Pro
Эксперт рассказал, какие негласные правила есть в интернете
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Трамп назвал взрыв в Ливане ужасной атакой
Космический корабль Crew Dragon совершает приводнение в Мексиканском заливе
Астронавт НАСА сравнил посадку Crew Dragon с нахождением "внутри зверя"
Вышка мобильной связи
Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
Игорь Коломойский
СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
Черногория
Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян
Девушка с ноутбуком
Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
Студенты
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
Сотрудники ОМОН Белоруссии
Правозащитники заявили, что в Слуцке задержали 18 сторонников Тихановской
Запуск РН Протон-М
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Число умерших от COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек
08:06Синоптики пообещали жаркую погоду в Москве в среду
07:57Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
07:18Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
07:02Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли
06:52Врач дала советы страдающим от гипертонии
05:09Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
05:07Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
04:08СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
03:28Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
03:27Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
03:24Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
03:21Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
03:18Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
03:15В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
03:12Россияне назвали причины увольнения с работы
03:04С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
03:00Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России
02:58Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
02:19Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
Лента новостейМолния