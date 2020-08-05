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Трамп объяснил, почему считает взрыв в Бейруте "нападением"
Президент США Дональд Трамп заявил, что встречался с американскими генералами, и они считают взрыв в Бейруте нападением. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T04:56
взрыв в бейруте
дональд трамп
сша
бейрут
в мире
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Я думаю, что трамп даже знает кто из евреев это устроил
23
Так боишься евреев, что видишь иx участие в каждом происшествии?
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7
сша
бейрут
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По меньшей мере 30 человек погибли, пострадали более 2500. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется. Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек. Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
2020-08-05T01:38
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
взрыв в бейруте, дональд трамп, сша, бейрут, в мире

Трамп объяснил, почему считает взрыв в Бейруте "нападением"

01:38 05.08.2020 (обновлено: 04:56 05.08.2020)
24468
© REUTERS / Mohamed AzakirПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что встречался с американскими генералами, и они считают взрыв в Бейруте нападением.
На пресс-конференции Трамп назвал взрыв "нападением", его переспросили, действительно ли он считает, что это именно нападение.
"Да, это похоже на то, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами, они, похоже, считают так же. Это не было что-то вроде какого-то производственного взрыва", - сказал Трамп.
"Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба", - добавил Трамп.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным минздрава, пострадали свыше 3,7 тысяч человек, погибли более 70.
Как сообщил премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии
152136501677
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Взрыв в БейрутеДональд ТрампСШАБейрутВ мире
Популярные комментарии
Я думаю, что трамп даже знает кто из евреев это устроил
5 августа, 05:13
ppet.g6
1522004
Так боишься евреев, что видишь иx участие в каждом происшествии?
5 августа, 06:16
greytankist111
210008
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