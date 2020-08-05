https://ria.ru/20200805/1575378951.html
Трамп объяснил, почему считает взрыв в Бейруте "нападением"
Президент США Дональд Трамп заявил, что встречался с американскими генералами, и они считают взрыв в Бейруте нападением. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T01:38
2020-08-05T04:56
взрыв в бейруте
дональд трамп
сша
бейрут
в мире
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pet.g6
Я думаю, что трамп даже знает кто из евреев это устроил
23
greytankist111
Так боишься евреев, что видишь иx участие в каждом происшествии?
11
7
сша
бейрут
РИА Новости
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Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По меньшей мере 30 человек погибли, пострадали более 2500. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин.
Причина произошедшего выясняется.
Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек.
Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
2020-08-05T01:38
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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взрыв в бейруте, дональд трамп, сша, бейрут, в мире
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что встречался с американскими генералами, и они считают взрыв в Бейруте
нападением.
На пресс-конференции Трамп назвал взрыв "нападением", его переспросили, действительно ли он считает, что это именно нападение.
"Да, это похоже на то, основываясь на характере взрыва. Я встречался с некоторыми нашими замечательными генералами, они, похоже, считают так же. Это не было что-то вроде какого-то производственного взрыва", - сказал Трамп.
"Похоже, что они думают, что это было нападение, какая-то бомба", - добавил Трамп.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным минздрава, пострадали свыше 3,7 тысяч человек, погибли более 70.
Как сообщил премьер-министр Ливана
Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии