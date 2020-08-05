https://ria.ru/20200805/1575378876.html
Трамп назвал взрыв в Ливане ужасной атакой
Президент США Дональд Трамп назвал взрыв в Ливане "атакой", хотя основная версия взрыва — не теракт, а случайный подрыв взрывчатых веществ в порту Бейрута. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T01:23
2020-08-05T01:25
взрыв в бейруте
дональд трамп
сша
бейрут
ливан
в мире
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бейрут
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, дональд трамп, сша, бейрут, ливан, в мире
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
назвал взрыв в Ливане
"атакой", хотя основная версия взрыва — не теракт, а случайный подрыв взрывчатых веществ в порту Бейрута
.
"Похоже, это была ужасная атака", - сказал Трамп на пресс-конференции.
"Многие люди погибли, сотни были тяжело ранены в большом взрыве в Бейруте. Мы молимся о жертвах. США готовы помочь Ливану", - добавил Трамп.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным минздрава, пострадали свыше 3,7 тысяч человек, погибли более 70. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.