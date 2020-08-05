Астронавт НАСА сравнил посадку Crew Dragon с нахождением "внутри зверя"

"При вхождении в атмосферу мы чувствовали себя довольно комфортно, хотя и ощущали себя как внутри зверя", - сказал Бенкен. По его словам, "возвращение было более ощутимым, чем этого можно было ожидать, но отметил, что подготовка SpaceX, в частности то, что экипаж видел и слышал, что происходило в кабине Crew Dragon во время первого беспилотного полета, оказалась очень ценной.