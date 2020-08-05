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Астронавт НАСА сравнил посадку Crew Dragon с нахождением "внутри зверя"
Корабль Crew Dragon во время его возвращения на Землю был больше похож на зверя, нежели на космический корабль, так описал свое возвращение на нем с МКС... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T04:59
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dragon spacex
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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dragon spacex, космос - риа наука, наса, сша

Астронавт НАСА сравнил посадку Crew Dragon с нахождением "внутри зверя"

01:11 05.08.2020 (обновлено: 04:59 05.08.2020)
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© РИА Новости / NASA / Перейти в фотобанкКосмический корабль Crew Dragon совершает приводнение в Мексиканском заливе
Космический корабль Crew Dragon совершает приводнение в Мексиканском заливе
© РИА Новости / NASA
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Корабль Crew Dragon во время его возвращения на Землю был больше похож на зверя, нежели на космический корабль, так описал свое возвращение на нем с МКС астронавт НАСА Боб Бенкен.

"При вхождении в атмосферу мы чувствовали себя довольно комфортно, хотя и ощущали себя как внутри зверя", - сказал Бенкен. По его словам, "возвращение было более ощутимым, чем этого можно было ожидать, но отметил, что подготовка SpaceX, в частности то, что экипаж видел и слышал, что происходило в кабине Crew Dragon во время первого беспилотного полета, оказалась очень ценной.

Астронавт рассказал, что "когда мы снизились немножко в атмосфере, Dragon ожил … атмосфера начала издавать звуки, вы можете слышать это рычание за бортом корабля и по мере того, как корабль пытается контролировать (движение), вы чувствуете эту тряску своим телом", - сказал астронавт.
"Звуки этого, я записал их, это не звучало как машина, это звучало как зверь, идущий через атмосферу", - сказал Бенкен.
Центр НАСА в шате Флорида, США
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Он также рассказал, что момент отделения грузового отсека и особенно выброс тормозных парашютов ощущались экипажем "как удар битой по спинке вашего кресла".
Командир корабля Даг Херли в свою очередь отметил, что он ожидал, что в ходе полета будет больше сюрпризов. "Все было как в симулятор … сюрпризов не было", - сказал он. "Корабль вел себя именно так, как ожидалось", - подчеркнул астронавт.
Херли рассказал, что вскоре после приводнения экипаж смог воспользоваться бортовым телефоном. "Это было тоже частью теста, мы позвонили в Хоторн в SpaceX (Калифорния, где находится головной офис и центр управления полетами SpaceX - ред.), они попросили подождать, мы решили звонить дальше сами", - рассказал астронавт НАСА. Он сообщил, что экипаж позвонил руководителям полета в НАСА и затем женам, которые были вместе в ЦУП в Хьюстоне.
"Приятно знать, что у следующих экипажей будет возможность связаться с родными, если это будет нужно", - сказал астронавт.
Crew Dragon вернулся на Землю из первого испытательного пилотируемого полета 2 августа с астронавтами НАСА Дагом Херли и Бобом Бенкеным. Корабль стартовал с Земли в конце мая и был на орбите два месяца. Приводнение Crew Dragon в Мексиканском заливе стало первой для США посадкой на воду пилотируемой миссии с 1975 года и первым самостоятельным пилотируемым полетом с 2011 года.
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Хочу стать космонавтомDragon SpaceXКосмос - РИА НаукаНАСАСША
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