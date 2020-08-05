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В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T03:20
нижегородский государственный университет
нижний новгород
общество
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151980/41/1519804116_0:155:3001:1843_1400x0_80_0_0_fef80fb0b5dea8b76c97effe19f9ae1c.jpg
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РИА Новости
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60
нижегородский государственный университет, нижний новгород, общество

В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

00:56 05.08.2020 (обновлено: 03:20 05.08.2020)
20133
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Студенты. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Университет не имеет права выяснять персональную информацию об абитуриентах, поступающих на целевое обучение, он проверяет лишь достоверность договора, рассказали РИА Новости в пресс-службе Нижегородского университета имени Лобачевского, комментируя публикацию о том, что в ряд ведущих российских вузов на целевое обучение направляют своих детей высокопоставленные чиновники.
Ранее было опубликовано совместное расследование издания "Важные истории", "Новой газеты", студенческого журнала Doxa и АНО "Трансперенси интернешнл — Россия", согласно которому в ведущие российские вузы, в том числе ННГУ имени Лобачевского, принимались на целевое обучение дети чиновников, многие из которых якобы не смогли бы поступить на конкурсной основе.
"Поступление на целевое обучение регламентировано постановлением правительства, в соответствии с которым университет обязан допустить до участия в отдельном конкурсе всех поступающих, у которых есть договор о целевом обучении. Университет имеет право проверить подлинность договора и его соответствие постановлению правительства. В то же время университетам не предоставлено право выяснять персональную информацию об абитуриентах, которая находится за рамками документов, необходимых для поступления", - сообщили агентству в пресс-службе ННГУ.
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Собеседник агентства подчеркнул, что во время обучения "никаких приоритетов и отдельного отношения к данной категории студентов нет, они обучаются и проходят промежуточные аттестации как обычные студенты на общих основаниях".
Сотрудник пресс-службы вуза также отметил, что в ННГУ доля поступающих в рамках целевой квоты не превышает 3% от общей численности "бюджетных" студентов.
Ранее в ВШЭ пояснили, что вуз не имеет информации о родственных связях абитуриентов, поступающих по целевому набору, договор на целевое обучение заключается между абитуриентом и организацией, являющейся заказчиком целевого набора. В пресс-службе РУДН, комментируя ту же публикацию, сообщили, что вузы не имеют прав и полномочий отказать в приеме документов абитуриентам, поступающих на целевое обучение, и выяснять наличие конфликта интересов между заказчиком целевого обучения и гражданином, заключившим договор, без участия вуза.
В расследовании СМИ также упоминается сын управляющего делами президента РФ Александра Колпакова. Как рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова, сын Колпакова получил медицинское образование, окончил вуз на одни пятерки и сейчас работает врачом.
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