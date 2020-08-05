В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

"Поступление на целевое обучение регламентировано постановлением правительства, в соответствии с которым университет обязан допустить до участия в отдельном конкурсе всех поступающих, у которых есть договор о целевом обучении. Университет имеет право проверить подлинность договора и его соответствие постановлению правительства. В то же время университетам не предоставлено право выяснять персональную информацию об абитуриентах, которая находится за рамками документов, необходимых для поступления", - сообщили агентству в пресс-службе ННГУ.