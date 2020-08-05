Правозащитники заявили, что в Слуцке задержали 18 сторонников Тихановской

МИНСК, 5 авг – РИА Новости. Число задержанных на несостоявшемся пикете в поддержку кандидата на пост президента Число задержанных на несостоявшемся пикете в поддержку кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской , который должен был пройти в Слуцке Минской области , выросло до 18, сообщила общественная кампания "Правозащитники за свободные выборы".

Начало пикета в Слуцке было намечено на 17.30 (совпадает с мск). По данным правозащитников, еще до начала предполагаемого пикета к месту его проведения подогнали коммунальную технику и трактор, сотрудники коммунальных служб сажали цветы на клумбах. Возле площадки для проведения пикета был открыт люк. При этом сама площадка была огорожена турникетами. Для участия в пикете собралось около 500 человек.

Тихановская в своем видеообращении сообщила, что у властей возникла "очень срочная необходимость" провести ремонтные работы на месте пикета", и пикет отменен по не зависящим от нее причинам. Вскоре на месте несостоявшегося пикета появились сотрудники милиции, которые призвали людей разойтись с несанкционированного мероприятия, затем прошли отдельные задержания.

На своем сайте правозащитники опубликовали список фамилий 18 человек, о задержании которым им известно, лишь трое были отпущены из отделения милиции, в отношении одного из них составлен протокол об участии в несанкционированном мероприятии.

"Задержанных сразу доставили в дежурную часть Слуцкого РОВД, а затем сразу в изолятор временного содержания. Пятого августа над задержанными состоится суд", - отмечается в сообщении.

Во вторник также сорвался еще один пикет Тихановской, куда она с командой направилась из Слуцка, - в Солигорске Минской области в 19.30. Доверенное лицо кандидата Ольга Ковалькова сообщила в видеообращении, что члены команды Тихановской, прибывшие для подготовки мероприятия на местный стадион, увидели работающую там технику, проводившую работы по замене труб. Позже была получена информация от местных властей, что из-за срочных работ мероприятие отменено. Вместе с тем люди пришли на пикет, милиция призвала их разойтись и задержала несколько человек.

"Известно, что в Солигорске задержано не менее пяти человек", - сообщили правозащитники.

В свою очередь штаб Тихановской уточнил в Telegram-канале, что через некоторое время задержанные были отпущены из милиции.