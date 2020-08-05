https://ria.ru/20200805/1575378485.html
Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян
Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ страны для туристов из России, обвинив власти республики в дискриминации украинцев. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T00:40
2020-08-05T04:28
коронавирус covid-19
россия
черногория
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155687/58/1556875890_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7286905d921e12e556d141ca7569d467.jpg
https://ria.ru/20200804/1575367086.html
https://ria.ru/20200804/1575347930.html
Фёдор Сергеев
Завистливая какельская натура. Тут уж ничего не исправить.
165
326max .
И после этого Украина считает себя независимой страной, да она и дня прожить не может без России. Забудьте вы уже наконец про нас, живите и наслаждайтесь своей свободой...))
61
23
россия
черногория
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155687/58/1556875890_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7286905d921e12e556d141ca7569d467.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155687/58/1556875890_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_ab7c3e06b131f4fb7a5778f4ea0a6da5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155687/58/1556875890_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_7c4462a6edbfcbcb0072d98f732f4058.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, черногория, украина, в мире