Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ страны для туристов из России, обвинив власти республики в дискриминации украинцев.

"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленую" зону без всяких условий. Я напомню, что Украина , которая с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим количеством туристов, имея по 13-14 бортов в неделю, находится в ограниченных правах", - написал дипломат в своем Facebook

При этом он признал, что открытие границ Черногории для россиян было "вопросом времени и экономической целесообразности"

"Я очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты", - заключил Шматов.

Ранее Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в "зеленый список" эпидемиологически безопасных стран. Пока прямых рейсов между Россией и Черногорией нет. Ранее российские власти объявили о возобновлении авиасообщения с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.

Вместе с Россией в перечень вошел Азербайджан. Гражданам этих стран разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с COVID-19