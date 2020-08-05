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Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян
Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ страны для туристов из России, обвинив власти республики в дискриминации украинцев. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T04:28
коронавирус covid-19
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в мире
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И после этого Украина считает себя независимой страной, да она и дня прожить не может без России. Забудьте вы уже наконец про нас, живите и наслаждайтесь своей свободой...))
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, россия, черногория, украина, в мире

Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян

00:40 05.08.2020 (обновлено: 04:28 05.08.2020)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЧерногория
Черногория
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Черногория. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Украинский консул в Черногории Михаил Шматов возмутился открытием границ страны для туристов из России, обвинив власти республики в дискриминации украинцев.
"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленую" зону без всяких условий. Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим количеством туристов, имея по 13-14 бортов в неделю, находится в ограниченных правах", - написал дипломат в своем Facebook.
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
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При этом он признал, что открытие границ Черногории для россиян было "вопросом времени и экономической целесообразности"
"Я очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты", - заключил Шматов.
Ранее Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в "зеленый список" эпидемиологически безопасных стран. Пока прямых рейсов между Россией и Черногорией нет. Ранее российские власти объявили о возобновлении авиасообщения с Турцией, Великобританией, Швейцарией и Танзанией.
Вместе с Россией в перечень вошел Азербайджан. Гражданам этих стран разрешен въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19РоссияЧерногорияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Завистливая какельская натура. Тут уж ничего не исправить.
5 августа, 00:59
Фёдор Сергеев
147180000
И после этого Украина считает себя независимой страной, да она и дня прожить не может без России. Забудьте вы уже наконец про нас, живите и наслаждайтесь своей свободой...))
5 августа, 01:57
326max .
5740000
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