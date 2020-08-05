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Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 70 человек, ненадлежащее хранение 2750 тонн... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T00:39
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По меньшей мере 30 человек погибли, пострадали более 2500. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется. Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек. Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте

00:39 05.08.2020
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© REUTERS / Mohamed AzakirПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
ДОХА, 5 авг - РИА Новости. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва в порту Бейрута, в результате которого погибли более 70 человек, ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры на протяжении шести лет, говорится в сообщении канцелярии президента Ливана в социальной сети Twitter.
"Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан", - заявил премьер.
При этом Дияб предложил сформировать комиссию для расследования происшествия, которая за 48 часов должна будет определить причину происшествия и выявить ответственных.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. По последним данным, число погибших в результате взрыва превысило 70, еще 3,7 тысяч пострадали.
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Взрыв в БейрутеБейрутЛиванВ мире
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