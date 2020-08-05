Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте

"Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственного за то, что случилось, чтобы привлечь его к ответственности и наложить на него самые суровые меры наказания, потому что недопустимо, чтобы партия аммиачной селитры весом в 2750 тонн находилась на складе в течение 6 лет без принятия превентивных мер, что угрожает безопасности граждан", - заявил премьер.