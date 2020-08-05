В Бейруте хотят ввести режим ЧП на две недели

В свою очередь, президент Аун призвал к проведению внеочередного заседания совета министров в среду, чтобы обсудить меры по борьбе с последствиями катастрофы, которая произошла в ливанской столице во вторник вечером.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным минздрава, пострадали свыше 3 тысяч человек, погибли более 70. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. Премьер Ливана сообщил, что партия аммиачной селитры весом 2750 тонн, которая взорвалась в порту Бейрута, находилась на складе в течение 6 лет без принятия надлежащих мер предосторожности.