США заинтересовало расследование взрыва в Бейруте

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. США следят за ситуацией в Бейруте после взрыва, ждут итогов расследования, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы внимательно следим за ситуацией и готовы помочь народу Ливана в восстановлении после этой трагедии. Наша команда (дипломатов) в Бейруте сообщила мне о большом ущербе городу и народу, который мне дорог. Это еще один вызов во время и без того глубокого кризиса. Насколько мы понимаем, правительство Ливана продолжает расследование его (взрыва — ред.) причин. Мы ждем результатов этого", - говорится в письменном заявлении Помпео.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным минздрава, пострадали свыше 3 тысяч человек, погибли более 70. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.