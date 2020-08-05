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США заинтересовало расследование взрыва в Бейруте
США следят за ситуацией в Бейруте после взрыва, ждут итогов расследования, заявил госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T00:23
взрыв в бейруте
майк помпео
сша
бейрут
ливан
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Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По меньшей мере 30 человек погибли, пострадали более 2500. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется. Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек. Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
2020-08-05T00:23
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взрыв в бейруте, майк помпео, сша, бейрут, ливан, в мире

США заинтересовало расследование взрыва в Бейруте

00:23 05.08.2020
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© REUTERS / Mohamed AzakirПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. США следят за ситуацией в Бейруте после взрыва, ждут итогов расследования, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы внимательно следим за ситуацией и готовы помочь народу Ливана в восстановлении после этой трагедии. Наша команда (дипломатов) в Бейруте сообщила мне о большом ущербе городу и народу, который мне дорог. Это еще один вызов во время и без того глубокого кризиса. Насколько мы понимаем, правительство Ливана продолжает расследование его (взрыва — ред.) причин. Мы ждем результатов этого", - говорится в письменном заявлении Помпео.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным минздрава, пострадали свыше 3 тысяч человек, погибли более 70. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Взрыв в БейрутеМайк ПомпеоСШАБейрутЛиванВ мире
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