США заинтересовало расследование взрыва в Бейруте

"Мы внимательно следим за ситуацией и готовы помочь народу Ливана в восстановлении после этой трагедии. Наша команда (дипломатов) в Бейруте сообщила мне о большом ущербе городу и народу, который мне дорог. Это еще один вызов во время и без того глубокого кризиса. Насколько мы понимаем, правительство Ливана продолжает расследование его (взрыва — ред.) причин. Мы ждем результатов этого", - говорится в письменном заявлении Помпео.