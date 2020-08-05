https://ria.ru/20200805/1575378159.html
Земля максимально сблизится с астероидом 2009 PQ1
Астероид 2009 PQ1, размеры которого оцениваются специалистами от 84 до 190 метров, подойдет к Земле на минимальное расстояние вечером 5 августа, сообщало ранее... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T00:21
2020-08-05T06:50
хочу стать космонавтом
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наса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn24.img.ria.ru/images/155221/80/1552218075_0:39:2001:1164_1400x0_80_0_0_7890cec2d4c4d5776d9eca391b6254f4.png
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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космос - риа наука, наса, сша
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости.
Астероид 2009 PQ1, размеры которого оцениваются специалистами от 84 до 190 метров, подойдет к Земле на минимальное расстояние вечером 5 августа, сообщало ранее НАСА
.
Как отметила ранее в разговоре с РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова
, никакой опасности для землян небесное тело не представляет, так как оно пролетит на очень далеком расстоянии.
Астероид 2009 PQ1 в 19.35 мск пролетит в четырех миллионах километров от Земли – в семь раз дальше, чем от нас находится Луна. В следующий раз астероид приблизится к Земле только в 2137 году.
Астероид открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
Профессор физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ), глава метеоритных экспедиций вуза Виктор Гроховский, в свою очередь, пояснял РИА Новости, что такие астероиды считаются потенциально опасными именно из-за того, что пересекают орбиту Земли. В то же время, по его словам, таких астероидов открыто порядка 15 тысяч, и за ними ведется наблюдение.