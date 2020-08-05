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Земля максимально сблизится с астероидом 2009 PQ1
Астероид 2009 PQ1, размеры которого оцениваются специалистами от 84 до 190 метров, подойдет к Земле на минимальное расстояние вечером 5 августа, сообщало ранее... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T06:50
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РИА Новости
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353
60
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космос - риа наука, наса, сша

Земля максимально сблизится с астероидом 2009 PQ1

00:21 05.08.2020 (обновлено: 06:50 05.08.2020)
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© NASA / ESA, K. Meech and J. Kleyna (University of Hawaii), and O. Hainaut (European Southern Observatory)Астероид 6478 Gault
Астероид 6478 Gault
© NASA / ESA, K. Meech and J. Kleyna (University of Hawaii), and O. Hainaut (European Southern Observatory)
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Астероид 2009 PQ1, размеры которого оцениваются специалистами от 84 до 190 метров, подойдет к Земле на минимальное расстояние вечером 5 августа, сообщало ранее НАСА.
Как отметила ранее в разговоре с РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова, никакой опасности для землян небесное тело не представляет, так как оно пролетит на очень далеком расстоянии.
Астероид 2009 PQ1 в 19.35 мск пролетит в четырех миллионах километров от Земли – в семь раз дальше, чем от нас находится Луна. В следующий раз астероид приблизится к Земле только в 2137 году.
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Астероид открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли.
Профессор физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ), глава метеоритных экспедиций вуза Виктор Гроховский, в свою очередь, пояснял РИА Новости, что такие астероиды считаются потенциально опасными именно из-за того, что пересекают орбиту Земли. В то же время, по его словам, таких астероидов открыто порядка 15 тысяч, и за ними ведется наблюдение.
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