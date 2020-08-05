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У берегов Калифорнии обнаружили машину-амфибию и утонувших морпехов
Боевую машину-амфибию и погибших морпехов США обнаружили на дне у побережья Калифорнии, сообщает командование 1-го экспедиционного корпуса Морской пехоты. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T00:27
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РИА Новости
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калифорния, сша, в мире

У берегов Калифорнии обнаружили машину-амфибию и утонувших морпехов

00:17 05.08.2020 (обновлено: 00:27 05.08.2020)
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© AP Photo / John RaouxАвтомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США
© AP Photo / John Raoux
Автомобиль скорой помощи в США
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Боевую машину-амфибию и погибших морпехов США обнаружили на дне у побережья Калифорнии, сообщает командование 1-го экспедиционного корпуса Морской пехоты.
Ранее сообщалось, что один морской пехотинец погиб, восемь его сослуживцев пропали без вести и были позднее признаны погибшими в результате происшествия с машиной-амфибией 30 июля у побережья Южной Калифорнии во время учений.
Машину нашли на глубине около 117 метров при помощи подводного аппарата, по переданным с него кадрам удалось установить, что в ней находятся и погибшие военнослужащие, однако сколько их точно, пока не сообщается.
В командовании рассчитывают поднять машину к концу недели.
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