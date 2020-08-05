https://ria.ru/20200805/1575378077.html
У берегов Калифорнии обнаружили машину-амфибию и утонувших морпехов
Боевую машину-амфибию и погибших морпехов США обнаружили на дне у побережья Калифорнии, сообщает командование 1-го экспедиционного корпуса Морской пехоты. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T00:17
2020-08-05T00:27
калифорния
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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калифорния, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости.
Боевую машину-амфибию и погибших морпехов США
обнаружили на дне у побережья Калифорнии
, сообщает командование 1-го экспедиционного корпуса Морской пехоты.
Ранее сообщалось, что один морской пехотинец погиб, восемь его сослуживцев пропали без вести и были позднее признаны погибшими в результате происшествия с машиной-амфибией 30 июля у побережья Южной Калифорнии во время учений.
Машину нашли на глубине около 117 метров при помощи подводного аппарата, по переданным с него кадрам удалось установить, что в ней находятся и погибшие военнослужащие, однако сколько их точно, пока не сообщается.
В командовании рассчитывают поднять машину к концу недели.