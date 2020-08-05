ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для лечения пострадавших при взрыве

"Основываясь на просьбе министра здравоохранения сразу после взрыва, ВОЗ отправляет травматологические наборы, содержащие медицинские принадлежности для экстренных нужд, достаточные для лечения 500 раненых, и хирургические наборы, содержащие принадлежности для лечения 500 человек, нуждающихся в хирургической помощи", - сообщила Хамам.