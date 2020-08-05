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ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для лечения пострадавших при взрыве
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направляет медикаменты для лечения 500 раненых, а также хирургические наборы для 500 человек, пострадавших при... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T00:08
взрыв в бейруте
воз
бейрут
в мире
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Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По меньшей мере 30 человек погибли, пострадали более 2500. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется. Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек. Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
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РИА Новости
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взрыв в бейруте, воз, бейрут, в мире

ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для лечения пострадавших при взрыве

00:05 05.08.2020 (обновлено: 00:08 05.08.2020)
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© REUTERS / Mohamed AzakirПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направляет медикаменты для лечения 500 раненых, а также хирургические наборы для 500 человек, пострадавших при взрыве в Бейруте, сообщила РИА Новости представитель ВОЗ Инас Хамам.
"Основываясь на просьбе министра здравоохранения сразу после взрыва, ВОЗ отправляет травматологические наборы, содержащие медицинские принадлежности для экстренных нужд, достаточные для лечения 500 раненых, и хирургические наборы, содержащие принадлежности для лечения 500 человек, нуждающихся в хирургической помощи", - сообщила Хамам.
"При необходимости будут отправлены дополнительные материалы", - отметила она.
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Взрыв в БейрутеВОЗБейрутВ мире
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