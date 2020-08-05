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ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для лечения пострадавших при взрыве
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направляет медикаменты для лечения 500 раненых, а также хирургические наборы для 500 человек, пострадавших при... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T00:05
2020-08-05T00:08
взрыв в бейруте
воз
бейрут
в мире
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Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По меньшей мере 30 человек погибли, пострадали более 2500. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин.
Причина произошедшего выясняется.
Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек.
Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
2020-08-05T00:05
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, воз, бейрут, в мире