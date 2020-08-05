Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Новую технологию создания искусственных сосудов, которая сделает лечение острых тромбозов намного доступнее, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам исследователей, предложенный ими метод эффективнее и качественнее аналогов, и при этом почти в два раза дешевле. Результаты опубликованы в журнале Новую технологию создания искусственных сосудов, которая сделает лечение острых тромбозов намного доступнее, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам исследователей, предложенный ими метод эффективнее и качественнее аналогов, и при этом почти в два раза дешевле. Результаты опубликованы в журнале Applied Surface Science

Искусственные сосуды (графты) востребованы сегодня при лечении острых тромбозов. В случае, если восстановить функционал сосуда медикаментозно или хирургически уже невозможно, пораженный участок удаляется и заменяется искусственным, изготовленным из поликапролактона или другого биосовместимого материала.

“Главное достоинство наших графтов в том, что их внешний слой хорошо смачивается водой, благодаря чему они легко приживаются в организме, тогда как внутренний слой напротив не смачивается, что обеспечивает оптимальный ток крови”, – рассказал научный сотрудник лаборатории “Плазменные гибридные системы” ТПУ Евгений Больбасов.

Ученые ТПУ впервые предложили использовать для создания искусственных сосудов метод обработки поликапролактона в плазме магнетронного разряда. По словам авторов, это одновременно обеспечивает две ключевые характеристики графтов: качественную интеграцию материала с тканями пациента и высокую герметичность.

“Уникальность новой отечественной технологии, в том, что она намного проще и на 90% дешевле существующих методов производства искусственных сосудов”, – отметил руководитель лаборатории “Плазменные гибридные системы” ТПУ Сергей Твердохлебов.

Для улучшения приживаемости имплантируемых графтов сегодня используется крайне сложная обработка и дорогостоящие препараты. Однако, по словам ученых, в результате механические и функциональные характеристики таких сосудов все равно оставляют желать лучшего. Разработка ТПУ, как отметили авторы, лишена этих недостатков.

© Фото : пресс-служба ТПУ Процесс модификации графтов (искусственных сосудов) плазмой © Фото : пресс-служба ТПУ Процесс модификации графтов (искусственных сосудов) плазмой