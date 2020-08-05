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Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России
Новую технологию создания искусственных сосудов, которая сделает лечение острых тромбозов намного доступнее, разработали ученые Томского политехнического... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T03:01
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университетская наука, навигатор абитуриента, здоровье, томский политехнический университет

Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России

03:00 05.08.2020 (обновлено: 03:01 05.08.2020)
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© Фото : пресс-служба ТПУОбразцы графтов (искусственных кровеносных сосудов)
Образцы графтов (искусственных кровеносных сосудов)
© Фото : пресс-служба ТПУ
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Новую технологию создания искусственных сосудов, которая сделает лечение острых тромбозов намного доступнее, разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам исследователей, предложенный ими метод эффективнее и качественнее аналогов, и при этом почти в два раза дешевле. Результаты опубликованы в журнале Applied Surface Science.
Искусственные сосуды (графты) востребованы сегодня при лечении острых тромбозов. В случае, если восстановить функционал сосуда медикаментозно или хирургически уже невозможно, пораженный участок удаляется и заменяется искусственным, изготовленным из поликапролактона или другого биосовместимого материала.
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“Главное достоинство наших графтов в том, что их внешний слой хорошо смачивается водой, благодаря чему они легко приживаются в организме, тогда как внутренний слой напротив не смачивается, что обеспечивает оптимальный ток крови”, – рассказал научный сотрудник лаборатории “Плазменные гибридные системы” ТПУ Евгений Больбасов.
Ученые ТПУ впервые предложили использовать для создания искусственных сосудов метод обработки поликапролактона в плазме магнетронного разряда. По словам авторов, это одновременно обеспечивает две ключевые характеристики графтов: качественную интеграцию материала с тканями пациента и высокую герметичность.

“Уникальность новой отечественной технологии, в том, что она намного проще и на 90% дешевле существующих методов производства искусственных сосудов”, – отметил руководитель лаборатории “Плазменные гибридные системы” ТПУ Сергей Твердохлебов.

Для улучшения приживаемости имплантируемых графтов сегодня используется крайне сложная обработка и дорогостоящие препараты. Однако, по словам ученых, в результате механические и функциональные характеристики таких сосудов все равно оставляют желать лучшего. Разработка ТПУ, как отметили авторы, лишена этих недостатков.
© Фото : пресс-служба ТПУПроцесс модификации графтов (искусственных сосудов) плазмой
Процесс модификации графтов (искусственных сосудов) плазмой
© Фото : пресс-служба ТПУ
Процесс модификации графтов (искусственных сосудов) плазмой
В дальнейшем исследовательский коллектив совместно со специалистами Томского НИИ кардиологии намерен перейти к тестированию медико-биологических свойств разработанных графтов на живых тканях.
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