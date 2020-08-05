https://ria.ru/20200805/1575362962.html
Стало известно, чем занималась на карантине демоническая кукла Аннабель
На YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures разместили шуточное видео, на котором показали, чем занималась на карантине демоническая кукла Аннабель из... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T02:36
2020-08-05T06:44
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, лос-анджелес
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. На YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures разместили шуточное видео, на котором показали, чем занималась на карантине демоническая кукла Аннабель из одноименного хоррора.
Ролик начинается с того, что игрушка сидит на стуле. Это продолжается в течение нескольких дней после начала самоизоляции. Затем Аннабель, которой, видимо, надоело ничего не делать, отправляется на кухню, чтобы приготовить попкорн, а потом посмотреть последний фильм с ее участием.
Через неделю карантина демоническая кукла выходит во двор и загорает на шезлонге, а еще через несколько дней ксерокопрует свое лицо, объедается конфетами и играет с доской для спиритических сеансов.
Видео заканчивается тем, что спустя почти пять месяцев с момента начала карантина, Аннабель не выдерживает и отправляется на поле для гольфа в защитной маске.
В комментариях пользователи написали, что одержимой кукле на самоизоляции было веселее, чем многим из них: "Теперь она должна пригласить Чаки", "Когда даже карантин Аннабель был более насыщенным, чем твой", "Я впервые смеюсь, увидев Аннабель".
Кукла из видео впервые появляется как второстепенный персонаж в фильме ужасов "Заклятие" (2013 год). Затем ей посвятили целую трилогию: "Проклятие Аннабель" (2014 год), "Проклятие Аннабель: Зарождение зла" (2017 год) и "Проклятие Аннабель 3" (2019 год).