Стало известно, чем занималась на карантине демоническая кукла Аннабель

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. На YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures разместили шуточное видео, на котором показали, чем занималась на карантине демоническая кукла Аннабель из одноименного хоррора.

Ролик начинается с того, что игрушка сидит на стуле. Это продолжается в течение нескольких дней после начала самоизоляции. Затем Аннабель, которой, видимо, надоело ничего не делать, отправляется на кухню, чтобы приготовить попкорн, а потом посмотреть последний фильм с ее участием.

Через неделю карантина демоническая кукла выходит во двор и загорает на шезлонге, а еще через несколько дней ксерокопрует свое лицо, объедается конфетами и играет с доской для спиритических сеансов.

Видео заканчивается тем, что спустя почти пять месяцев с момента начала карантина, Аннабель не выдерживает и отправляется на поле для гольфа в защитной маске.

В комментариях пользователи написали, что одержимой кукле на самоизоляции было веселее, чем многим из них: "Теперь она должна пригласить Чаки", "Когда даже карантин Аннабель был более насыщенным, чем твой", "Я впервые смеюсь, увидев Аннабель".