Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200805/1575362962.html
Стало известно, чем занималась на карантине демоническая кукла Аннабель
На YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures разместили шуточное видео, на котором показали, чем занималась на карантине демоническая кукла Аннабель из... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T06:44
культура
стиль жизни
кино и сериалы
новости культуры
лос-анджелес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363610_129:0:1734:903_1400x0_80_0_0_eff1a6683c62209602fe787ff24e68f8.jpg
https://ria.ru/20200719/1574491968.html
лос-анджелес
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363610_129:0:1734:903_1400x0_80_0_0_eff1a6683c62209602fe787ff24e68f8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363610_329:0:1533:903_1400x0_80_0_0_992f75e43951a80d66ee9009b09bc6de.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363610_480:0:1383:903_1400x0_80_0_0_9129a0679ed1b6fd5de11bb29890f4ee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стиль жизни, кино и сериалы, новости культуры, лос-анджелес

Стало известно, чем занималась на карантине демоническая кукла Аннабель

02:36 05.08.2020 (обновлено: 06:44 05.08.2020)
2723
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. На YouTube-канале студии Warner Bros. Pictures разместили шуточное видео, на котором показали, чем занималась на карантине демоническая кукла Аннабель из одноименного хоррора.
Ролик начинается с того, что игрушка сидит на стуле. Это продолжается в течение нескольких дней после начала самоизоляции. Затем Аннабель, которой, видимо, надоело ничего не делать, отправляется на кухню, чтобы приготовить попкорн, а потом посмотреть последний фильм с ее участием.
Через неделю карантина демоническая кукла выходит во двор и загорает на шезлонге, а еще через несколько дней ксерокопрует свое лицо, объедается конфетами и играет с доской для спиритических сеансов.
Видео заканчивается тем, что спустя почти пять месяцев с момента начала карантина, Аннабель не выдерживает и отправляется на поле для гольфа в защитной маске.
В комментариях пользователи написали, что одержимой кукле на самоизоляции было веселее, чем многим из них: "Теперь она должна пригласить Чаки", "Когда даже карантин Аннабель был более насыщенным, чем твой", "Я впервые смеюсь, увидев Аннабель".
Кукла из видео впервые появляется как второстепенный персонаж в фильме ужасов "Заклятие" (2013 год). Затем ей посвятили целую трилогию: "Проклятие Аннабель" (2014 год), "Проклятие Аннабель: Зарождение зла" (2017 год) и "Проклятие Аннабель 3" (2019 год).
Стоп-кадр трейлера сериала Чаки
19 июля, 04:17Культура
Опубликован тизер сериала про куклу-убийцу Чаки
2310012
КультураСтиль жизниКино и сериалыНовости культурыЛос-Анджелес
Рекомендуем
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Сейсмологи сравнили взрыв в Бейруте с землетрясением магнитудой 4,5
Полиция
Разыскиваемый УФСИН житель Пензы просидел два года в квартире
Автомобиль скорой помощи в США
У берегов Калифорнии обнаружили машину-амфибию и утонувших морпехов
Сотрудник полиции
В Москве пассажир такси ранил ножом водителя
Спецназ блокирует дорогу после конфликта в поселке Масанчи недалеко от границы на юге Казахстана. 8 февраля 2020
Граждане Киргизии и Узбекистана смогут покинуть Россию 6 августа
Искореженные здания и столб дыма: последствия мощного взрыва в Бейруте
Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в Бейруте
Пицца
Гавайскую пиццу в России предложили запретить
Видео потасовки с участием украинской топ-модели в Турции
Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
Трубы для газопровода Северный поток-2
Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Вышка мобильной связи
Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
Рубли
Россияне назвали причины увольнения с работы
Последствия взрыва в Бейруте
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
Пограничник на КПП
На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов
Запуск РН Протон-М
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
Девушка с ноутбуком
Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Число умерших от COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек
08:06Синоптики пообещали жаркую погоду в Москве в среду
07:57Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
07:18Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
07:02Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли
06:52Врач дала советы страдающим от гипертонии
05:09Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
05:07Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
04:08СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
03:28Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
03:27Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
03:24Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
03:21Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
03:18Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
03:15В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
03:12Россияне назвали причины увольнения с работы
03:04С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
03:00Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России
02:58Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
02:19Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
Лента новостейМолния