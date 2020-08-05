Самый северный кинотеатр России заработал на архипелаге Шпицберген

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Этим летом возобновил работу самый северный кинотеатр, он расположен на острове Западный Шпицберген. Восстановлением занимался новосибирский документалист и режиссер Станислав Шуберт, он смог починить проекторы и разобрать архив пленок.
Находится безымянный кинотеатр в поселке Пирамида, на архипелаге Шпицберген, расположенном в 1,2 тысячи километров от Северного полюса. Населенный пункт был законсервирован в 1998 году, но с 2007 года в нем постоянно живут и работают.
О том, что в кинотеатр на Шпицбергене требуется специалист по работе с киноаппаратурой и кинопленкой, Станислав узнал от бывшего однокурсника по кинооператорскому факультету, который ездил туда в качестве туриста.
"Кинозал неплохо сохранился, было электричество, но нужно было починить старые кинопроекторы "Мир" и установить звуковую систему. Поддержка была от местных жителей, они помогали делать проводку и разгружать старые фильмы из архива. Да и руководство было заинтересовано, чтобы запустить кино. Примерно через месяц все заработало", — делится Станислав Шуберт.
Стоит заметить, что унаследованный зал довольно большой и рассчитан на 400 мест, так как в советское время в поселке жили около тысячи человек. Сейчас на постоянной основе проживает максимум 60 человек.
"Туалет и вода есть в здании, но сам зал не отапливается, так как мощности котельной в поселке не хватает сейчас, а площадь большая. Отапливаются только помещение для киномеханика и туалеты. А люди в зале согреваются как могут. Зимой, понятное дело, клуб закрыт, ведь это Арктика, и холод соответствующий. Хотя в советское время работал круглогодично", — отмечает Шуберт.
Первый киноведческий сеанс в отремонтированном кинозале прошел 22 июня — показали фильм "Они сражались за Родину".
Восстановление кинотеатра и показы в основном ориентированы на туристов, так как это основная статья дохода в поселках на Шпицбергене.
"Но и для местных жителей кино стало отдушиной, особенно в отсутствие телевидения и интернета. Очень понравилось рабочим из Таджикистана, которые живут на острове много лет и выполняют тяжелую работу", — добавил Станислав.
Также здание используется как Дом культуры, здесь, как в былые времена, в праздники проходят дискотеки и даже концерты.
"Приезжали гости из соседнего Баренцбурга, у них есть самодеятельность и даже рок- и панк-группы", — говорит режиссер.
Показы художественных фильмов проходят обычно вечером в выходные и предназначены для местного населения. Среди недели крутятся фильмы для туристов — это в основном короткие документальные картины о Шпицбергене или освоении Арктики.
По оценке Шуберта, суммарно в хранилищах российских поселков Баренцбург и Пирамида сохранилось около двух тысяч фильмов и они в большинстве в отличном состоянии. При этом подборка лент тоже весьма разнообразна, можно найти пленки с работами Эйзенштейна, есть фильмы Тарковского, Михалкова и иностранная классика — "Спартак", "Кабаре", "Полет над гнездом кукушки" и другие.
"Самый любимый фильм, который просят показать полярники и иностранные туристы, — "В джазе только девушки". Ну и старая советская кинохроника пользуется спросом, вызывает чувство ностальгии у народа", — рассказал о вкусах зрителей Шуберт и добавил, что сохранились даже советские фильмы на норвежском языке, которые очень любят смотреть норвежцы из соседних поселков.
"Ощущение от просмотра классических фильмов в оригиналах с пленки потрясающее, кино воспринимается здесь совершенно по-другому, тем более в таком месте, на краю земли", — считает Станислав.
Он также добавил, что в дальнейшем кинозал будет работать как ретрокинотеатр для ценителей кинематографа и гостей Шпицбергена.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.