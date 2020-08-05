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Самый северный кинотеатр России заработал на архипелаге Шпицберген
Этим летом возобновил работу самый северный кинотеатр, он расположен на острове Западный Шпицберген. Восстановлением занимался новосибирский документалист и... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:32
хорошие новости
хорошие новости
шпицберген
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575363192_0:47:1500:891_1400x0_80_0_0_cbd599dc23a6669e64260b4fb321f2b8.jpg
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РИА Новости
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60
хорошие новости, шпицберген

Самый северный кинотеатр России заработал на архипелаге Шпицберген

08:00 05.08.2020 (обновлено: 16:32 05.08.2020)
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© Станислав ШубертСтанислав Шуберт работает с кинопроекторами "Мир"
Станислав Шуберт работает с кинопроекторами Мир
© Станислав Шуберт
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Этим летом возобновил работу самый северный кинотеатр, он расположен на острове Западный Шпицберген. Восстановлением занимался новосибирский документалист и режиссер Станислав Шуберт, он смог починить проекторы и разобрать архив пленок.
Находится безымянный кинотеатр в поселке Пирамида, на архипелаге Шпицберген, расположенном в 1,2 тысячи километров от Северного полюса. Населенный пункт был законсервирован в 1998 году, но с 2007 года в нем постоянно живут и работают.
© Станислав ШубертЗдание кинотеатра
Здание кинотеатра
1 из 4
Здание кинотеатра
© Станислав Шуберт
© Станислав ШубертБелый медведь около здания кинотеатра
Белый медведь около здания кинотеатра
2 из 4
Белый медведь около здания кинотеатра
© Станислав Шуберт
© Станислав ШубертВнутри кинотеатра
Внутри кинотеатра
3 из 4
Внутри кинотеатра
© Станислав Шуберт
© Станислав ШубертЗрители в зале
Зрители в зале
4 из 4
Зрители в зале
© Станислав Шуберт
1 из 4
Здание кинотеатра
© Станислав Шуберт
2 из 4
Белый медведь около здания кинотеатра
© Станислав Шуберт
3 из 4
Внутри кинотеатра
© Станислав Шуберт
4 из 4
Зрители в зале
© Станислав Шуберт
О том, что в кинотеатр на Шпицбергене требуется специалист по работе с киноаппаратурой и кинопленкой, Станислав узнал от бывшего однокурсника по кинооператорскому факультету, который ездил туда в качестве туриста.

"Кинозал неплохо сохранился, было электричество, но нужно было починить старые кинопроекторы "Мир" и установить звуковую систему. Поддержка была от местных жителей, они помогали делать проводку и разгружать старые фильмы из архива. Да и руководство было заинтересовано, чтобы запустить кино. Примерно через месяц все заработало", — делится Станислав Шуберт.

Стоит заметить, что унаследованный зал довольно большой и рассчитан на 400 мест, так как в советское время в поселке жили около тысячи человек. Сейчас на постоянной основе проживает максимум 60 человек.

"Туалет и вода есть в здании, но сам зал не отапливается, так как мощности котельной в поселке не хватает сейчас, а площадь большая. Отапливаются только помещение для киномеханика и туалеты. А люди в зале согреваются как могут. Зимой, понятное дело, клуб закрыт, ведь это Арктика, и холод соответствующий. Хотя в советское время работал круглогодично", — отмечает Шуберт.

Первый киноведческий сеанс в отремонтированном кинозале прошел 22 июня — показали фильм "Они сражались за Родину".
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Восстановление кинотеатра и показы в основном ориентированы на туристов, так как это основная статья дохода в поселках на Шпицбергене.

"Но и для местных жителей кино стало отдушиной, особенно в отсутствие телевидения и интернета. Очень понравилось рабочим из Таджикистана, которые живут на острове много лет и выполняют тяжелую работу", — добавил Станислав.

Также здание используется как Дом культуры, здесь, как в былые времена, в праздники проходят дискотеки и даже концерты.

"Приезжали гости из соседнего Баренцбурга, у них есть самодеятельность и даже рок- и панк-группы", — говорит режиссер.

Показы художественных фильмов проходят обычно вечером в выходные и предназначены для местного населения. Среди недели крутятся фильмы для туристов — это в основном короткие документальные картины о Шпицбергене или освоении Арктики.
© Станислав ШубертПодготовка пленки
Подготовка пленки
1 из 5
Подготовка пленки
© Станислав Шуберт
© Станислав Шуберт

Помещение склада с архивом кинопленок

Помещение склада с архивом киноплёнок
2 из 5

Помещение склада с архивом кинопленок

© Станислав Шуберт
© Станислав ШубертРедкая пленка
Редкая пленка
3 из 5
Редкая пленка
© Станислав Шуберт
© Станислав ШубертПленка с кадрами из фильма "Александр Невский"
Пленка с кадрами из фильма Александр Невский
4 из 5
Пленка с кадрами из фильма "Александр Невский"
© Станислав Шуберт
© Станислав ШубертПленка с кадрами из фильма "Земля Санникова"
Пленка с кадрами из фильма Земля Санникова
5 из 5
Пленка с кадрами из фильма "Земля Санникова"
© Станислав Шуберт
1 из 5
Подготовка пленки
© Станислав Шуберт
2 из 5

Помещение склада с архивом кинопленок

© Станислав Шуберт
3 из 5
Редкая пленка
© Станислав Шуберт
4 из 5
Пленка с кадрами из фильма "Александр Невский"
© Станислав Шуберт
5 из 5
Пленка с кадрами из фильма "Земля Санникова"
© Станислав Шуберт
По оценке Шуберта, суммарно в хранилищах российских поселков Баренцбург и Пирамида сохранилось около двух тысяч фильмов и они в большинстве в отличном состоянии. При этом подборка лент тоже весьма разнообразна, можно найти пленки с работами Эйзенштейна, есть фильмы Тарковского, Михалкова и иностранная классика — "Спартак", "Кабаре", "Полет над гнездом кукушки" и другие.
"Самый любимый фильм, который просят показать полярники и иностранные туристы, — "В джазе только девушки". Ну и старая советская кинохроника пользуется спросом, вызывает чувство ностальгии у народа", — рассказал о вкусах зрителей Шуберт и добавил, что сохранились даже советские фильмы на норвежском языке, которые очень любят смотреть норвежцы из соседних поселков.

"Ощущение от просмотра классических фильмов в оригиналах с пленки потрясающее, кино воспринимается здесь совершенно по-другому, тем более в таком месте, на краю земли", — считает Станислав.

Он также добавил, что в дальнейшем кинозал будет работать как ретрокинотеатр для ценителей кинематографа и гостей Шпицбергена.
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Хорошие новостиХорошие новостиШпицберген
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