Самый северный кинотеатр России заработал на архипелаге Шпицберген

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Этим летом возобновил работу самый северный кинотеатр, он расположен на острове Западный Шпицберген. Восстановлением занимался новосибирский документалист и режиссер Станислав Шуберт, он смог починить проекторы и разобрать архив пленок.

Находится безымянный кинотеатр в поселке Пирамида, на архипелаге Шпицберген, расположенном в 1,2 тысячи километров от Северного полюса. Населенный пункт был законсервирован в 1998 году, но с 2007 года в нем постоянно живут и работают.

© Станислав Шуберт Здание кинотеатра 1 из 4 Здание кинотеатра © Станислав Шуберт © Станислав Шуберт Белый медведь около здания кинотеатра 2 из 4 Белый медведь около здания кинотеатра © Станислав Шуберт © Станислав Шуберт Внутри кинотеатра 3 из 4 Внутри кинотеатра © Станислав Шуберт © Станислав Шуберт Зрители в зале 4 из 4 Зрители в зале © Станислав Шуберт 1 из 4 Здание кинотеатра © Станислав Шуберт 2 из 4 Белый медведь около здания кинотеатра © Станислав Шуберт 3 из 4 Внутри кинотеатра © Станислав Шуберт 4 из 4 Зрители в зале © Станислав Шуберт

О том, что в кинотеатр на Шпицбергене требуется специалист по работе с киноаппаратурой и кинопленкой, Станислав узнал от бывшего однокурсника по кинооператорскому факультету, который ездил туда в качестве туриста.

"Кинозал неплохо сохранился, было электричество, но нужно было починить старые кинопроекторы "Мир" и установить звуковую систему. Поддержка была от местных жителей, они помогали делать проводку и разгружать старые фильмы из архива. Да и руководство было заинтересовано, чтобы запустить кино. Примерно через месяц все заработало", — делится Станислав Шуберт.

Стоит заметить, что унаследованный зал довольно большой и рассчитан на 400 мест, так как в советское время в поселке жили около тысячи человек. Сейчас на постоянной основе проживает максимум 60 человек.

"Туалет и вода есть в здании, но сам зал не отапливается, так как мощности котельной в поселке не хватает сейчас, а площадь большая. Отапливаются только помещение для киномеханика и туалеты. А люди в зале согреваются как могут. Зимой, понятное дело, клуб закрыт, ведь это Арктика, и холод соответствующий. Хотя в советское время работал круглогодично", — отмечает Шуберт.

Первый киноведческий сеанс в отремонтированном кинозале прошел 22 июня — показали фильм "Они сражались за Родину".

Восстановление кинотеатра и показы в основном ориентированы на туристов, так как это основная статья дохода в поселках на Шпицбергене.

"Но и для местных жителей кино стало отдушиной, особенно в отсутствие телевидения и интернета. Очень понравилось рабочим из Таджикистана, которые живут на острове много лет и выполняют тяжелую работу", — добавил Станислав.

Также здание используется как Дом культуры, здесь, как в былые времена, в праздники проходят дискотеки и даже концерты.

"Приезжали гости из соседнего Баренцбурга, у них есть самодеятельность и даже рок- и панк-группы", — говорит режиссер.

Показы художественных фильмов проходят обычно вечером в выходные и предназначены для местного населения. Среди недели крутятся фильмы для туристов — это в основном короткие документальные картины о Шпицбергене или освоении Арктики.

© Станислав Шуберт Подготовка пленки 1 из 5 Подготовка пленки © Станислав Шуберт © Станислав Шуберт Помещение склада с архивом кинопленок 2 из 5 Помещение склада с архивом кинопленок © Станислав Шуберт © Станислав Шуберт Редкая пленка 3 из 5 Редкая пленка © Станислав Шуберт © Станислав Шуберт Пленка с кадрами из фильма "Александр Невский" 4 из 5 Пленка с кадрами из фильма "Александр Невский" © Станислав Шуберт © Станислав Шуберт Пленка с кадрами из фильма "Земля Санникова" 5 из 5 Пленка с кадрами из фильма "Земля Санникова" © Станислав Шуберт 1 из 5 Подготовка пленки © Станислав Шуберт 2 из 5 Помещение склада с архивом кинопленок © Станислав Шуберт 3 из 5 Редкая пленка © Станислав Шуберт 4 из 5 Пленка с кадрами из фильма "Александр Невский" © Станислав Шуберт 5 из 5 Пленка с кадрами из фильма "Земля Санникова" © Станислав Шуберт

По оценке Шуберта, суммарно в хранилищах российских поселков Баренцбург и Пирамида сохранилось около двух тысяч фильмов и они в большинстве в отличном состоянии. При этом подборка лент тоже весьма разнообразна, можно найти пленки с работами Эйзенштейна, есть фильмы Тарковского, Михалкова и иностранная классика — "Спартак", "Кабаре", "Полет над гнездом кукушки" и другие.

"Самый любимый фильм, который просят показать полярники и иностранные туристы, — "В джазе только девушки". Ну и старая советская кинохроника пользуется спросом, вызывает чувство ностальгии у народа", — рассказал о вкусах зрителей Шуберт и добавил, что сохранились даже советские фильмы на норвежском языке, которые очень любят смотреть норвежцы из соседних поселков.

"Ощущение от просмотра классических фильмов в оригиналах с пленки потрясающее, кино воспринимается здесь совершенно по-другому, тем более в таком месте, на краю земли", — считает Станислав.