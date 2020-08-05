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Трампа может добить "черная смерть" американской энергетики
Обойти тему предстоящих выборов президента США очень сложно хотя бы потому, что речь идет об избрании руководителя первой экономики мира, повелителя... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T08:00
дональд трамп
сша
авторы
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Если бы не ядерное оружие, хрен бы с ними..
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сша
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575361099_0:0:3068:1727_1400x0_80_0_0_4b686b4bfea41b5fdeb3316f09c76d9b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, авторы

Трампа может добить "черная смерть" американской энергетики

08:00 05.08.2020
22308
© AFP 2020 / Getty Images / Justin MerrimanШахтеры на угольной шахте Харви в Сикаморе, штат Пенсильвания
Шахтеры на угольной шахте Харви в Сикаморе, штат Пенсильвания
© AFP 2020 / Getty Images / Justin Merriman
Сергей Савчук
Сергей Савчук
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Обойти тему предстоящих выборов президента США очень сложно хотя бы потому, что речь идет об избрании руководителя первой экономики мира, повелителя планетарного печатного станка и главнокомандующего армией с мощнейшим ядерным потенциалом. На дворе еще лето, но страсти на политической арене Америки накаляются по нарастающей.
Дональду Трампу чрезвычайно не повезло, что выборы состоятся в текущем неспокойном и кризисном году. Потому что результаты первого полугодия работают против него: вчистую проигранная Министерством здравоохранения борьба с COVID-19 (более 150 тысяч умерших), галопирующая безработица (22,6 миллиона новых безработных с марта), кризис углеводородных рынков (цены на газ и СПГ падали до 25-летнего минимума). Имея на руках такие карты, крайне сложно довести партию до победы. Джо Байден в этом плане совершенно чист и наверняка будет использовать внутренние негативные тенденции для повышения собственного рейтинга.
Но есть еще один крайне важный аспект, способный качнуть чаши избирательных весов в ту или иную сторону. Речь идет о падении добычи угля.
Говоря о важности, мы ничуть не преувеличили. В пору предыдущей избирательной кампании Хиллари Клинтон и ее избирательный штаб опирались на так называемых селебрити и людей искусства. Голливудские и медиазвезды всемерно поддерживали госпожу Клинтон и выставляли Трампа средоточием всех мыслимых грехов, от расизма и до близкой дружбы с российскими спецслужбами. Команда республиканцев оказалась умнее и выиграла.
Ставка текущего президента была сделана на средний класс и один из его столпов — угольные профсоюзы. На фоне современного информационного тренда, где все внимание уделяется альтернативной энергетике, а ископаемые углеводороды преподносятся чуть ли не как главная беда человечества, незаметным остается тот факт, что в США уголь добывается в 25 штатах, то есть ровно в половине страны.
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
3 августа, 17:10
Трамп похвастался "тысячами и тысячами" сторонников в Техасе и Флориде
Если наложить карту угольных месторождений на карту голосования, то выяснится, что регионы угледобычи и поддержки Трампа совпадают идеально. Дверь в Овальный кабинет для Трампа распахнули руки американских шахтеров, которым рыжеволосый кандидат обещал остановить разрушение отрасли, восстановить добычу и дать работу. "Trump digs coal!" звучало практически на каждой его встрече с избирателями, и они верили в лучшее.
Главную бомбу под национальный углепром и президентские амбиции Трампа подложил его предшественник Барак Обама. Последний был падок на обещания производителей солнечных панелей и других ВИЭ и в феврале 2016 года подписал American Recovery and Reinvestment Act, согласно которому из бюджета страны 90 миллиардов долларов выделялось на стимулирование бескарбоновой энергетики, а еще 150 миллиардов долларов были потрачены в виде инвестиций в частные и нефедеральные "зеленые" проекты.
Именно при Обаме национальный угольный сектор стал стремительно хиреть и сжиматься. В 2011 году США в год добывали 1,1 миллиарда тонн угля, в 2015-м объем сократился до 896 миллионов, а 2016-й избирательный год Америка закончила уже с показателем 739 миллионов тонн.
Нужно отдать Дональду Трампу должное: предвыборные обещания он пытался выполнять. В следующем году угольные шахты и разрезы выдали на-гора 775 миллионов тонн, при этом вдвое вырос показатель экспорта черного золота — с 51 до 97 миллионов тонн. Именно на этот период, кстати, приходятся первые поставки пенсильванского угля на Украину.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
31 июля, 13:56Сказано в эфире
Политолог: Трамп дезавуировал свое странное заявление о переносе выборовАмериканский лидер Дональд Трамп заявил, что не хочет переносить президентские выборы, но опасается мошенничества с голосованием по почте. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников прокомментировал это заявление.
А вот дальше процесс забуксовал и ситуация стала опять ухудшаться. В 2018 году добыто уже 755 миллионов, а в 2019-м — 705 миллионов тонн, то есть всего за год производство упало на семь процентов. Это худший показатель с 1978 года, когда Америкой управлял еще Джим Картер, а в СССР при власти был Леонид Брежнев.
Но за этими цифрами не видно главного — судеб людей.
За последние пять лет добыча угля полностью прекращена в Канзасе и Арканзасе, а в Вайоминге, Западной Виргинии и Пенсильвании (трех главных угольных штатах, дающих совокупно более 60 процентов добычи) производство сократилось в среднем на 20 процентов. В Аризоне была закрыта угольная электростанция Navajo, а вместе с ней закрылся и разрез Kayenta, из-за чего более трехсот горняков остались без работы, а бюджет индейской резервации хопи, где располагались эти объекты, одним махом сократился на 12 миллионов долларов, или 80 процентов.
© AP Photo / Felicia FonsecaУгольная электростанция Navajo в Аризоне
Угольная электростанция Навахо в Аризоне
© AP Photo / Felicia Fonseca
Угольная электростанция Navajo в Аризоне
Правда, Energy Information Administration, входящая в структуру Министерства энергетики США, убеждена, что уже в следующем году добыча восстановится и вернется как минимум к показателям прошлого года. Прогноз базируется на вере в то, что природный газ в 2021 году подорожает настолько сильно, что применение угля для производства энергии опять станет экономически выгодным. Совершенно непонятно, от каких исходных данных в своем анализе отталкиваются специалисты EIA, но столь бравурные ожидания очень похожи на использование административного ресурса, чтобы в канун волеизъявления успокоить целевую категорию граждан.
Абсолютно ясно, что результаты 2020 года по всем производственным фронтам будут еще хуже. COVID безжалостно перепахал не только планы нефте- и газобытчиков — пострадали бюджеты всех без исключения стран, и урон тем сильнее, чем крупнее экономика и чем больше она привязана к углеводородным рынкам.
Сегодня в США накоплены рекордные 560 миллионов тонн нефти, которые некуда и некому продавать. Количество рабочих скважин сланцевого газа сократилось втрое, и это тоже худший показатель с 1975 года.
Ветряные электростанции
4 июля, 08:00
В мировой энергетике наступает время хаоса
Подобная диспозиция никак не облегчает Трампу переизбрание на второй срок, ведь приемами прошлой кампании воспользоваться явно не получится. Стране нужны уголь и рабочие места, а Дональд Трамп может предложить разве что свои посты в твиттере и бесконечную мантру о величии Америки.
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Дональд ТрампСШААвторы
Популярные комментарии
Если бы не ядерное оружие, хрен бы с ними..
5 августа, 09:12
Андрей Дашков
3801001
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