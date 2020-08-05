Бритни Спирс рассказала о проблемах с кожей, возникших из-за стресса

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме пост с рассказом о проблемах с кожей, которые возникли у нее в 21 год, сообщает Billboard.
"У меня никогда не было прыщей до тех пор, пока я не начала сниматься в своем первом фильме. Я так нервничала, когда была перед камерой, что пришлось идти к дерматологу за средствами по уходу. Они быстро помогли, но вы должны быть осторожны, так как предписанные продукты очень сильные. Помню, как однажды я проснулась и сказала: "Вау, все прошло", – рассказала Спирс.
Сейчас, по словам 38-летней поп-звезды, она больше времени проводит на солнце: "оно дарит моей коже естественное сияние и поднимает настроение".
Селфи Бритни Спирс в цветочном венке, которым она проиллюстрировала пост, прокомментировал ее друг актер Сэм Асгари, назвав певицу "милой". С ним согласились и другие пользователи.