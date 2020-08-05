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Бритни Спирс рассказала о проблемах с кожей, возникших из-за стресса
Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме пост с рассказом о проблемах с кожей, которые возникли у нее в 21 год, сообщает Billboard. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T03:38
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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стиль жизни, новости культуры, шоу-бизнес, бритни спирс

Бритни Спирс рассказала о проблемах с кожей, возникших из-за стресса

03:37 05.08.2020 (обновлено: 03:38 05.08.2020)
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussБритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Американская поп-певица Бритни Спирс опубликовала в инстаграме пост с рассказом о проблемах с кожей, которые возникли у нее в 21 год, сообщает Billboard.

"У меня никогда не было прыщей до тех пор, пока я не начала сниматься в своем первом фильме. Я так нервничала, когда была перед камерой, что пришлось идти к дерматологу за средствами по уходу. Они быстро помогли, но вы должны быть осторожны, так как предписанные продукты очень сильные. Помню, как однажды я проснулась и сказала: "Вау, все прошло", – рассказала Спирс.

Сейчас, по словам 38-летней поп-звезды, она больше времени проводит на солнце: "оно дарит моей коже естественное сияние и поднимает настроение".
Селфи Бритни Спирс в цветочном венке, которым она проиллюстрировала пост, прокомментировал ее друг актер Сэм Асгари, назвав певицу "милой". С ним согласились и другие пользователи.
Бритни Спирс на MTV Video Music Awards в Лос-Анджелесе, США
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КультураСтиль жизниНовости культурыШоу-бизнесБритни Спирс
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