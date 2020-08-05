Бритни Спирс рассказала о проблемах с кожей, возникших из-за стресса

"У меня никогда не было прыщей до тех пор, пока я не начала сниматься в своем первом фильме. Я так нервничала, когда была перед камерой, что пришлось идти к дерматологу за средствами по уходу. Они быстро помогли, но вы должны быть осторожны, так как предписанные продукты очень сильные. Помню, как однажды я проснулась и сказала: "Вау, все прошло", – рассказала Спирс.