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Крис Хемсворт попробует узнать, почему акулы стали чаще нападать на людей
СМИ узнали, австралийский актер Крис Хемсворт, получивший всемирную известность после роли Тора в блокбастерах Marvel, снимется в документальном фильме Shark... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T00:23
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры

Крис Хемсворт попробует узнать, почему акулы стали чаще нападать на людей

00:23 05.08.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой WDSSPRАктер Крис Хемсворт
Актер Крис Хемсворт
© Фото : предоставлено пресс-службой WDSSPR
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. СМИ узнали, австралийский актер Крис Хемсворт, получивший всемирную известность после роли Тора в блокбастерах Marvel, снимется в документальном фильме Shark Beach телеканала National Geographic, сообщает THR.
По информации издания, вместе с морскими биологами, серферами и защитниками природы ему предстоит выяснить, почему за последнее время участились случаи нападения акул на людей и как на это можно повлиять.

"Большую часть своей жизни я провел около океана, живя с акулами практически бок о бок. Но последнее время многих беспокоит их чрезмерная активность. Очень важно, чтобы мы уважали акул. Наши океаны зависят от этих суперхищников, так как они важны для биоразнообразия экосистемы. Мы также должны научиться защищать себя. Это и есть моя главная цель в Shark Beach", – прокомментировал Хемсворт.

Ожидается, что актер будет погружаться с разными видами акул, чтобы изучить их повадки. Крис Хемсворт также продемонстрирует зрителям технологии, предназначенные для защиты как людей, так и акул.
Премьера фильма состоится 2021 году на ежегодном фестивале SharkFest.
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КультураКрис ХемсвортКино и сериалыНовости культуры
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