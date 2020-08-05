Крис Хемсворт попробует узнать, почему акулы стали чаще нападать на людей

"Большую часть своей жизни я провел около океана, живя с акулами практически бок о бок. Но последнее время многих беспокоит их чрезмерная активность. Очень важно, чтобы мы уважали акул. Наши океаны зависят от этих суперхищников, так как они важны для биоразнообразия экосистемы. Мы также должны научиться защищать себя. Это и есть моя главная цель в Shark Beach", – прокомментировал Хемсворт.