https://ria.ru/20200805/1575347759.html
В Великобритании кот прошел 64 километра, чтобы вернуться к хозяевам
Рыжий кот по кличке Гарфилд убежал от своих новых владельцев и полтора месяца добирался до прежних, сообщает The Sun. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T02:07
2020-08-05T02:07
туризм
туризм
кошки
домашние животные
новости - туризм
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150495/49/1504954983_0:152:2520:1570_1400x0_80_0_0_06999e2da7f993d2ce18dadcfc8ab154.jpg
https://ria.ru/20200729/1575052477.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150495/49/1504954983_0:152:2520:1570_1400x0_80_0_0_06999e2da7f993d2ce18dadcfc8ab154.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150495/49/1504954983_113:0:2408:1721_1400x0_80_0_0_202036868253ae43440a37f9df10ab2c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150495/49/1504954983_400:0:2121:1721_1400x0_80_0_0_afe0d8ff34909686d8f97e5ee220e8cf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, кошки, домашние животные, новости - туризм, великобритания