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В Великобритании кот прошел 64 километра, чтобы вернуться к хозяевам
Рыжий кот по кличке Гарфилд убежал от своих новых владельцев и полтора месяца добирался до прежних, сообщает The Sun. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T02:07
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, кошки, домашние животные, новости - туризм, великобритания

В Великобритании кот прошел 64 километра, чтобы вернуться к хозяевам

02:07 05.08.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетительница котокафе "Республика кошек" в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции "Все оттенки кошачьего" по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
Посетительница котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Рыжий кот по кличке Гарфилд убежал от своих новых владельцев и полтора месяца добирался до прежних, сообщает The Sun.
Нил и Лиза Пейн отдали Гарфилда другим хозяевам, когда их дети переехали. Но трехлетний кот исчез из дома новых владельцев 20 июня. Спустя полтора месяца он заявился в свой прежний дом, Нил обнаружил его на пороге. По его словам, "кот плакал и жалобно смотрел на него".
Когда Лиза подошла и назвала его имя, животное прыгнуло к ней на руки.
Гарфилд прошел более 60 километров, чтобы воссоединиться с прежними владельцами. Теперь Нил и Лиза решили оставить преданного кота, ведь он доказал, что это его настоящий дом.
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