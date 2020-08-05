В Великобритании кот прошел 64 километра, чтобы вернуться к хозяевам

Посетительница котокафе "Республика кошек" в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции "Все оттенки кошачьего" по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Рыжий кот по кличке Гарфилд убежал от своих новых владельцев и полтора месяца добирался до прежних, Рыжий кот по кличке Гарфилд убежал от своих новых владельцев и полтора месяца добирался до прежних, сообщает The Sun.

Нил и Лиза Пейн отдали Гарфилда другим хозяевам, когда их дети переехали. Но трехлетний кот исчез из дома новых владельцев 20 июня. Спустя полтора месяца он заявился в свой прежний дом, Нил обнаружил его на пороге. По его словам, "кот плакал и жалобно смотрел на него".

Когда Лиза подошла и назвала его имя, животное прыгнуло к ней на руки.