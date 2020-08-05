Спокойную прогулку в лесопарке в хорошую погоду может омрачить крошечное, но крайне опасное насекомое – клещ. Чтобы избежать укуса на природных территориях, москвичам необходимо предпринимать несложные меры безопасности, а в случае неприятного рандеву с клещом обязательно обращаться за помощью к специалисту. РИА Новости совместно с ГПБУ " Мосприрода " составило памятку о том, что делать, если укусил клещ.

Отслеживание популяции

Как правило, клещи просыпаются и становятся опасными для человека, когда температура воздуха переходит отметку в 5 градусов тепла. С этого момента Мосприрода ведет наблюдения за клещами на природных территориях (в парках, лесопарках, особо охраняемых природных зонах) в черте города. Кроме того, специалисты учреждения проводят регулярные совместные рейды с представителями Санэпидемнадзора.

Благодаря сбалансированной экологии, популяция клещей в черте города не такая большая, как опасаются москвичи. В частности, их регуляции способствуют скворцы – естественные враги насекомых, которые употребляют их в пищу.

Обработка природных территорий

Обработка территорий имеет смысл в регионах с высокой энцефалитной опасностью, например, на Дальнем Востоке, где инфицировано около 20% клещей. В Москве же этот показатель ниже 6%.

На особо охраняемых природных территориях Москвы обработка акарицидными веществами запрещена. Во-первых, они выскотоксичны и могут причинить вред не только насекомым-вредителям, но и природе, а также жителям, гуляющим в лесопарках и заповедниках. Во-вторых, такая мера в долгосрочной перспективе не эффективна – первый же дождь смоет нанесенное вещество с обработанного участка.

Чтобы регулировать популяцию клещей в особо охраняемых зонах, в их границах коммунальные службы Москвы косят траву в четком соответствии с Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ.

Как уберечься от укуса клеща?

Отправляясь на прогулку на природную территорию, позаботьтесь о правильной и удобной одежде. Наденьте головной убор, рубашку или кофту с длинными рукавами и плотными манжетами, длинные штаны или брюки и высокую обувь. Концы штанин лучше всего заправить в ботинки, кофту – в брюки. Лучше всего выбирать одежду светлых тонов – так на ней проще всего заметить клеща.

Для предотвращения укуса также можно приобрести специальный аэрозоль, который отпугивает вредителей. Пользуйтесь средством четко по инструкции, обязательно ознакомьтесь с правилами безопасности, особенно если планируете обработать домашнего питомца или ребенка.

Во время прогулки избегайте участков с густой растительностью, выбирайте маршруты по проложенным тропинкам и дорожкам. Каждые два часа желательно осматривать себя, детей и домашних питомцев. Не забывайте прислушиваться к своим ощущениям – клещ в поисках места ползет по человеку вверх, и это хорошо чувствуется. Во время укуса насекомое впрыскивает обезболивающее, поэтому уже после того, как вредитель впился в кожу, заметить его можно далеко не сразу.

Что делать, если клещ все-таки укусил?

Для начала не паниковать - далеко не каждый укус насекомого приводит к клещевому боррелиозу и энцефалиту. Терять время тоже не стоит. Если вы находитесь недалеко от травмпункта, поликлиники или больницы, как можно скорее обратитесь к специалисту, который поможет извлечь клеща.