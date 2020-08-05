"Правда тела". Худею с понедельника: как подготовиться морально

Выбросить из холодильника (а не доесть!) майонез и сало, купить новые кроссовки или уехать на несколько месяцев в другую страну, кардинально сменить обстановку и привычки. Как подготовить себя к тому, что новый (здоровый) образ жизни — не на неделю, а на годы, и при этом не отбить желание сделать первый шаг?

"Я начинаю худеть", говоришь себе утром, а ужинаешь снова жареными пельмешками. Как правильно себя настроить, чтобы не сорваться через неделю/месяц/год? Похудение — это про процесс или про результат? Лучше входить постепенно или делить жизнь на "до" и "после"? И надо ли искать себе компанию?

Обсуждаем с кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко.

podcasts@rian.ru или в директ нашего Возможно, именно ваш пример вдохновит кого-то ещё. Как вы себя мотивируете? Какие психологические уловки для себя придумали? Присылайте ваши истории на почтуили в директ нашего Инстаграм . Мы озвучим их анонимно, а все вопросы, неоднозначные, волнующие и спорные моменты обсудим с экспертами.

01:40 Как начать худеть с этого понедельника?

02:30 "Я толстый и слабый". Негативные эмоции эффективнее?

05:00 Нужна ли цель, и как её формулировать?

09:00 С подругой, тренером, диетологом или самостоятельно. Один в поле воин?

10:50 Похудеть к лету, к свадьбе, к юбилею. Надо ли устанавливать дату

13:10 Как себя подготовить к тому, что легко не будет, но не демотивировать

15:30 Менять жизнь постепенно или бросаться в ЗОЖ с головой

18:00 Менять обстановку вокруг себя, меняться самому. Ритуалы и психологические уловки

23:40 Что делать, если энтузиазм закончился через неделю

Подкаст "Правда тела" выходит по средам.

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

________

Монтаж Андрея Темнова

Редактор Ксения Драницина

Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях

Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru