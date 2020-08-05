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Правда тела
Илья Переседов и Наталья Лосева препарируют темы похудения, питания, спорта, физического здоровья и психологических аспектов, которые со всем этим связаны. Откровенный подкаст о том, как людям победить в войне с ожирением. Или просто привести тело в порядок — правильно и с удовольствием.
https://ria.ru/20200805/1575337053.html
"Правда тела". Худею с понедельника: как подготовиться морально
Выбросить из холодильника (а не доесть!) майонез и сало, купить новые кроссовки или уехать на несколько месяцев в другую страну, кардинально сменить обстановку и привычки. Как подготовить себя к тому, что новый (здоровый) образ жизни — не на неделю, а на годы, и при этом не отбить желание сделать первый шаг?
2020-08-05T12:00
правда тела
подкаст
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"Правда тела". Худею с понедельника: как подготовиться морально
Выбросить из холодильника (а не доесть!) майонез и сало, купить новые кроссовки или уехать на несколько месяцев в другую страну, кардинально сменить обстановку и привычки. Как подготовить себя к тому, что новый (здоровый) образ жизни — не на неделю, а на годы, и при этом не отбить желание сделать первый шаг?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575338383_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_25bea24826268681bd00af4bcd79f1d4.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

"Правда тела". Худею с понедельника: как подготовиться морально

12:00 05.08.2020
8008
Правда тела
"Правда тела". Худею с понедельника: как подготовиться морально
Вчера, 12:00
Выбросить из холодильника (а не доесть!) майонез и сало, купить новые кроссовки или уехать на несколько месяцев в другую страну, кардинально сменить обстановку и привычки. Как подготовить себя к тому, что новый (здоровый) образ жизни — не на неделю, а на годы, и при этом не отбить желание сделать первый шаг?
"Я начинаю худеть", говоришь себе утром, а ужинаешь снова жареными пельмешками. Как правильно себя настроить, чтобы не сорваться через неделю/месяц/год? Похудение — это про процесс или про результат? Лучше входить постепенно или делить жизнь на "до" и "после"? И надо ли искать себе компанию?
Обсуждаем с кандидатом психологических наук, доцентом Московского городского педагогического университета Ларисой Овчаренко.
Возможно, именно ваш пример вдохновит кого-то ещё. Как вы себя мотивируете? Какие психологические уловки для себя придумали? Присылайте ваши истории на почту podcasts@rian.ru или в директ нашего Инстаграм. Мы озвучим их анонимно, а все вопросы, неоднозначные, волнующие и спорные моменты обсудим с экспертами.
01:40 Как начать худеть с этого понедельника?
02:30 "Я толстый и слабый". Негативные эмоции эффективнее?
05:00 Нужна ли цель, и как её формулировать?
09:00 С подругой, тренером, диетологом или самостоятельно. Один в поле воин?
10:50 Похудеть к лету, к свадьбе, к юбилею. Надо ли устанавливать дату
13:10 Как себя подготовить к тому, что легко не будет, но не демотивировать
15:30 Менять жизнь постепенно или бросаться в ЗОЖ с головой
18:00 Менять обстановку вокруг себя, меняться самому. Ритуалы и психологические уловки
23:40 Что делать, если энтузиазм закончился через неделю
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Как и где бесплатно подписаться на подкасты
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Монтаж Андрея Темнова
Редактор Ксения Драницина
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Правда телаПодкаст
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