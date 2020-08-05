Пушки Петра I и аудиогиды: новый проект расскажет об истории Заонежья

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Отправиться на поиски "панских кладов", сшить традиционный костюм или смастерить украшение, окунуться в древние легенды и узнать, как Петр I разбил шведские войска, смогут гости Заонежского полуострова в Карелии.

В рамках проекта "Ожившие легенды Заонежья", ставшего победителем конкурса грантов главы региона, местные жители станут проводниками в мир преданий, истории и культуры заонежан. Все туристы, решившие посетить деревни и села региона, смогут из первых уст услышать загадочные поверья и интересные факты о реальных событиях прошлых лет.

"Изюминка нашей программы как раз в том, что мы за основу берем местные легенды, предания, которые бытовали на этих территориях. Мы пока берем семь населенных пунктов, которые в той или иной степени связаны со значимыми событиями в истории России или традициями", — рассказала РИА Новости директор АНО "Заонежская изба", руководитель проекта Наталья Вильк.

Клады и целебный источник

Так, в селе Шуньга на протяжении нескольких столетий широко культивировались легенды о "панских кладах", оставленных, согласно поверьям, польскими отрядами в Смутное время. Считается, что изгнанные на север шайки поляков обрушились с грабежами на селения и погосты Заонежского полуострова, а все добытое добро схоронили в окрестностях Шуньги. По словам Натальи, вокруг села и в наши дни много названий урочищ и гор, сохранивших связь с этими историческими событиями.

Немало интересного ждет путешественников и в деревне Толвуя, куда в 1601 году Борис Годунов сослал на пять лет знатную боярыню Марфу Романову — мать будущего государя Михаила Романова. Неподалеку расположен святой источник "Царицын ключ", известный целебными свойствами благодаря высокому содержанию шунгитового вещества. Сама же деревня известна и как родина Зосимы Соловецкого, основателя Соловецкого монастыря.

Еще один пункт в программе — деревня Кузаранда, где провела последние годы жизни и похоронена народная сказительница Ирина Федосова. Здесь расположен посвященный ей центр народного творчества.

"Через такие легенды раскрывается большой пласт исторических событий, которые касались людей в конкретных местах. Каждый потенциальный гость через историю, которую будут представлять местные жители, получит увлекательное шоу с погружением и одновременно с образовательным уклоном", — отметила руководитель проекта.

По ее словам, не одними легендами и преданиями богато Заонежье, сыгравшее немаловажную роль в истории России. На Великой Губе во времена Петра I были открыты несколько верфей, а также пушечно-литейных и железоделательных заводов. После одного из крупных поражений в ходе Северной войны от шведских войск здесь в кратчайшие сроки удалось восстановить необходимый запас вооружения, что впоследствии привело к блистательной победе российского государя.

Русская печка и QR-коды

Помимо увлекательных легенд и погружения в историю Заонежья, для туристов будут организованы различные мастер-классы по созданию традиционного наряда и украшений. Пока эпидемиологическая ситуация в регионе и стране в целом вносит коррективы, но создатели проекта уже нашли выход: на специальном сайте планируется опубликовать ролики-инструкции, чтобы все желающие смогли прикоснуться к местной культуре.

"Сейчас будем записывать видеоинструкции: как сшить себе чепец, как украшение сделать, как сшить сарафан. Мы в процессе перестройки в новых условиях, ищем самые оптимальные пути решения", — рассказала Наталья.

Проектом также предусмотрено знакомство с заонежской кухней. Правда, по словам Вильк, это процесс весьма трудоемкий, поэтому гостям региона следует заранее сообщить о приезде в визит-центр Заонежья в Петрозаводске.

"Через визит-центр Заонежья координируется работа между тургруппами и местным населением. Например, программа отдыха с русской печкой — это не быстрая история. Чтобы попробовать блюда русской кухни, нужно сначала печь растопить, потом подождать, пока все приготовится", — поделилась руководитель проекта.

Для любителей организовывать путешествие самостоятельно тоже нашлось решение: на дороге и у важных населенных пунктов будут установлены таблички с QR-кодами, ведущими на портал с нужной информацией. Планировалось разработать и аудиогиды, однако пока этот пункт находится в процессе реализации.

"Нужно, чтобы люди могли сами выбирать себе дорогу и легко по ней ориентироваться. Деревень-то много, их за один день невозможно объехать, придется выбирать", — подчеркнула Вильк.

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Нововведения и связь с предками

Несмотря на некоторые сложности, вызванные пандемией, создатели проекта настроены оптимистично и не намерены сидеть сложа руки. Уже сейчас в изначальную программу вносятся изменения, чтобы все желающие смогли познакомиться с традициями и культурой Заонежья без вреда для здоровья и несмотря на ограничения.

"Проект "Ожившие легенды Заонежья" — результат большой трехлетней работы АНО "Заонежская изба". У нас уже есть много наработок, которые нужно собрать воедино и оформить в цельную программу", — сообщила Наталья, добавив, что в деревнях и селах региона неоднократно проводились красочные мероприятия, связанные с местными праздниками, организовывались театральные постановки и мастер-классы по различным традиционным ремеслам.

Доработки проекта продлятся до декабря текущего года, однако радушные заонежане уже готовы встретить первых гостей.

"Пока мы делаем ставку на сайт и информацию через QR-коды для тех, кто путешествует на личном транспорте. А интерактивные программы будут выглядеть как экскурсия по деревне с сопровождающими, контакты максимально ограничены", — рассказала Вильк.

Впрочем, даже небольшие прогулки с местными жителями уже имеют большую ценность. По словам Натальи, многие из них — потомки новгородцев, живших на этих землях в эпоху Средневековья. Более того, сейчас активно возрождается и поддерживается уникальный диалект заонежан.

"В результате проекта нам удалось донести, что такая культура уникальна, поднять самосознание, сохранить историческую, поколенческую связь", — отметила руководитель "Оживших легенд Заонежья".