Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575377655.html
Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 50
Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута превысило 70 человек, сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан ливанскому телеканалу MTV. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-05T01:05
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575375752_0:146:3071:1873_1400x0_80_0_0_10a857b8a57564cbd4b70d0947a27d34.jpg
бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По меньшей мере 30 человек погибли, пострадали более 2500. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется. Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек. Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
2020-08-04T23:48
true
PT1M31S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575375752_0:146:3071:1873_1400x0_80_0_0_10a857b8a57564cbd4b70d0947a27d34.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575375752_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_c26b2000170f6c4f3ee08e52b261e856.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575375752_338:0:2385:2047_1400x0_80_0_0_c81a7db8ea99a9a313e2254d2c119cd8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире
Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 50
ДОХА, 4 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута превысило 70 человек, сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан ливанскому телеканалу MTV.
2020-08-04T23:48
true
PT1M31S

Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 50

23:48 04.08.2020 (обновлено: 01:05 05.08.2020)
7279
© REUTERS / Mohamed AzakirПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
ДОХА, 4 авг - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута превысило 70 человек, сообщил министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан ливанскому телеканалу MTV.
"Число погибших превысило 73 человека", - отметил министр. Ранее он говорил, что цифры жертв трагедии неокончательные, поскольку многие люди считаются пропавшими без вести.
По данным минздрава, количество пострадавших превысило 3,7 тысяч.
Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута, по свидетельству корреспондента РИА Новости, взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. Как сообщил премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры.
Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии.
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
23635422
Обсудить 0
Взрыв в БейрутеБейрутЛиванВ мире
Рекомендуем
Сотрудник ДПС обеспечивает порядок на дороге в столице Чеченской республики городе Грозном
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Бейрут объявили зоной бедствия
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
"Это было похоже на Хиросиму и Нагасаки": мощный взрыв в Бейруте
LIVE: В Бейруте прогремел мощный взрыв
Взрыв в Бейруте. Онлайн-репортаж
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Нетаньяху поручил обсудить с ООН, чем Израиль может помочь Ливану
Вакцина от коронавируса
Американская Novavax сообщила о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
США заинтересовало расследование взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 63
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Трамп объяснил, почему считает взрыв в Бейруте "нападением"
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
ВОЗ направляет в Бейрут медикаменты для лечения пострадавших при взрыве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию
Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
В Бейруте хотят ввести режим ЧП на две недели
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Трамп назвал взрыв в Ливане ужасной атакой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Число умерших от COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек
08:06Синоптики пообещали жаркую погоду в Москве в среду
07:57Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
07:18Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
07:02Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли
06:52Врач дала советы страдающим от гипертонии
05:09Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
05:07Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
04:08СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
03:28Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
03:27Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
03:24Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
03:21Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
03:18Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
03:15В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
03:12Россияне назвали причины увольнения с работы
03:04С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
03:00Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России
02:58Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
02:19Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
Лента новостейМолния