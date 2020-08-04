Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200804/1575377500.html
Американская Novavax сообщила о результатах испытаний вакцины от COVID-19
Американская фирма Novavax сообщила во вторник о двух успешных исследованиях потенциальной вакцины от коронавируса, которую она производит. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T23:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
воз
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572819993_0:16:1100:635_1400x0_80_0_0_db780da0b85c0d59d3ead2249a2abb3a.jpg
https://ria.ru/20200803/1575279092.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200801/1575263292.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572819993_0:16:1100:635_1400x0_80_0_0_db780da0b85c0d59d3ead2249a2abb3a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572819993_117:0:984:650_1400x0_80_0_0_03d431a3457655bad684a8349d4fd937.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572819993_225:0:875:650_1400x0_80_0_0_def9a0b4d7c6a8d59b3f02b47f2b76a7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, воз, сша, в мире

Американская Novavax сообщила о результатах испытаний вакцины от COVID-19

23:38 04.08.2020 (обновлено: 23:39 04.08.2020)
1669
© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Американская фирма Novavax сообщила во вторник о двух успешных исследованиях потенциальной вакцины от коронавируса, которую она производит.
В одном из исследований 56 волонтеров показали высокий уровень антител на вирус без опасных побочных эффектов. Во втором исследователи обнаружили, что вакцина защищает подопытных приматов от заражения коронавирусом.
Сотрудник ресторана возле таблички Теперь открыто в Сан-Антонио
3 августа, 08:00
"Гонка на вакцинах": на Западе обвиняют Россию
Novavax, малоизвестная компания из штата Мэриленд, получила 1,6 миллиарда долларов от федерального правительства США на разработку вакцины. Американское правительство заключает сделки и с другими потенциальными производителями.
Точный срок начала производства вакцины Novavax в случае успеха ее испытаний пока не известен.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Города мира. Женева
1 августа, 20:59
Сколько продлится пандемия коронавируса? В ВОЗ сделали заявление
11140014
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыВОЗСШАВ мире
Рекомендуем
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Премьер Ливана назвал причину взрыва в Бейруте
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
Автомобиль скорой помощи в США
У берегов Калифорнии обнаружили машину-амфибию и утонувших морпехов
Черногория
Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
США заинтересовало расследование взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Трамп объяснил, почему считает взрыв в Бейруте "нападением"
Пицца
Гавайскую пиццу в России предложили запретить
Видео потасовки с участием украинской топ-модели в Турции
Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Нетаньяху поручил обсудить с ООН, чем Израиль может помочь Ливану
Трубы для газопровода Северный поток-2
Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Актер Крис Хемсворт
Крис Хемсворт попробует узнать, почему акулы стали чаще нападать на людей
Вышка мобильной связи
Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 50
Искореженные здания и столб дыма: последствия мощного взрыва в Бейруте
Ливанский телеканал выдвинул версию о происхождении взрыва в Бейруте
Приложение TikTok на экране смартфона
Трамп заявил, что часть прибыли от продажи TikTok пойдет минфину США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Число умерших от COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек
08:06Синоптики пообещали жаркую погоду в Москве в среду
07:57Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
07:18Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
07:02Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли
06:52Врач дала советы страдающим от гипертонии
05:09Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
05:07Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
04:08СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
03:28Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
03:27Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
03:24Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
03:21Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
03:18Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
03:15В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
03:12Россияне назвали причины увольнения с работы
03:04С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
03:00Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России
02:58Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
02:19Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
Лента новостейМолния