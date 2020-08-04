Американская Novavax сообщила о результатах испытаний вакцины от COVID-19

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Американская фирма Novavax сообщила во вторник о двух успешных исследованиях потенциальной вакцины от коронавируса, которую она производит.
В одном из исследований 56 волонтеров показали высокий уровень антител на вирус без опасных побочных эффектов. Во втором исследователи обнаружили, что вакцина защищает подопытных приматов от заражения коронавирусом.
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Точный срок начала производства вакцины Novavax в случае успеха ее испытаний пока не известен.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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