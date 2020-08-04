Нетаньяху поручил обсудить с ООН, чем Израиль может помочь Ливану

Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется.