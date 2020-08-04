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Нетаньяху поручил обсудить с ООН, чем Израиль может помочь Ливану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил главе Совета национальной безопасности Меиру Бен-Шабату выяснить через спецкоординатора ООН по... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T23:19
взрыв в бейруте
бени ганц
меир бен-шабат
биньямин нетаньяху
бейрут
израиль
ливан
в мире
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https://ria.ru/20200804/1575377106.html
Это уже даже не издевательство, это просто дьявольщина какая-то. Нет чтобы промолчать как они обычно делают. Вот кто его за язык тянул. А там уже 63 убитых между прочим.
35
Пока вы тут поклепы на Израиль печатаете, израильские врачи в больнице Цвата спасают жизнь гражданам Ливана. А вы пишите, пишите...
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бейрут
израиль
ливан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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взрыв в бейруте, бени ганц, меир бен-шабат, биньямин нетаньяху, бейрут, израиль, ливан, в мире

Нетаньяху поручил обсудить с ООН, чем Израиль может помочь Ливану

23:19 04.08.2020
1921
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 авг - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил главе Совета национальной безопасности Меиру Бен-Шабату выяснить через спецкоординатора ООН по ближневосточному мирному процессу Николая Младенова, чем Израиль может помочь Ливану.
Ранее стало известно, что министр обороны и сменный премьер-министр Бени Ганц и глава МИД Габи Ашкенази предложили через международные каналы медицинскую гуманитарную помощь правительству Ливана после мощного взрыва в порту.
"После одобрения гуманитарной медицинской помощи главой правительства Биньямином Нетаньяху он поручил главе Совета Национальной безопасности Меиру Бен-Шабату поговорить со спецпосланником ООН Младеновым, чтобы выяснить, что ещё Израиль может сделать для Ливана", - говорится в официальном аккаунте главы правительства в Twitter.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным минздрава, пострадали свыше 3 тысяч человек, погибли более 50. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.
Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
Вчера, 23:08
Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории ЛиванаВ районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется.
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Взрыв в БейрутеБени ГанцМеир Бен-ШабатБиньямин НетаньяхуБейрутИзраильЛиванВ мире
Популярные комментарии
Это уже даже не издевательство, это просто дьявольщина какая-то. Нет чтобы промолчать как они обычно делают. Вот кто его за язык тянул. А там уже 63 убитых между прочим.
4 августа, 23:45
СССергей Смирнов
4000301
Пока вы тут поклепы на Израиль печатаете, израильские врачи в больнице Цвата спасают жизнь гражданам Ливана. А вы пишите, пишите...
4 августа, 23:54
Даша Луковски
900112
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