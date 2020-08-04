Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 63

"Согласно обновленным данным, жертвами взрыва в Бейруте стали 63 человека, более 3000 пострадали", - заявил Хасан, чье выступление транслировали ливанские телеканалы. Ранее министр сообщал о 40 погибших и 2,5 тысячи раненых.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.