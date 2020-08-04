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Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 63
Число погибших в результате мощного взрыва в Бейруте возросло до 63, свыше 3 тысяч получили ранения различной степени тяжести, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T23:17
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взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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РИА Новости
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Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По меньшей мере 30 человек погибли, пострадали более 2500. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин.
Причина произошедшего выясняется.
Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек.
Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
2020-08-04T23:17
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, видео, бейрут, ливан, в мире
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости.
Число погибших в результате мощного взрыва в Бейруте
возросло до 63, свыше 3 тысяч получили ранения различной степени тяжести, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Хамад Хасан.
"Согласно обновленным данным, жертвами взрыва в Бейруте стали 63 человека, более 3000 пострадали", - заявил Хасан, чье выступление транслировали ливанские телеканалы. Ранее министр сообщал о 40 погибших и 2,5 тысячи раненых.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.