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Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 63
Число погибших в результате мощного взрыва в Бейруте возросло до 63, свыше 3 тысяч получили ранения различной степени тяжести, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T23:49
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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бейрут
ливан
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По меньшей мере 30 человек погибли, пострадали более 2500. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется. Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек. Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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взрыв в бейруте, видео, бейрут, ливан, в мире
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 63
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Число погибших в результате мощного взрыва в Бейруте возросло до 63, свыше 3 тысяч получили ранения различной степени тяжести, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Хамад Хасан.
2020-08-04T23:17
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Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 63

23:17 04.08.2020 (обновлено: 23:49 04.08.2020)
15677
© REUTERS / Mohamed AzakirПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Mohamed Azakir
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Число погибших в результате мощного взрыва в Бейруте возросло до 63, свыше 3 тысяч получили ранения различной степени тяжести, сообщил журналистам министр здравоохранения республики Хамад Хасан.
"Согласно обновленным данным, жертвами взрыва в Бейруте стали 63 человека, более 3000 пострадали", - заявил Хасан, чье выступление транслировали ливанские телеканалы. Ранее министр сообщал о 40 погибших и 2,5 тысячи раненых.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Взрыв в БейрутеБейрутЛиванВ мире
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