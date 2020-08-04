Президент Израиля выразил соболезнования в связи со взрывом в Бейруте

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последней информации минздрава, пострадали свыше 3 тысяч человек, погибли более 50.