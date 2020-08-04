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Президент Израиля выразил соболезнования в связи со взрывом в Бейруте
Израильский президент Реувен Ривлин в связи со взрывом в Бейруте заявил, что Израиль разделяет боль ливанского народа и протягивает руку помощи. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T23:13
взрыв в бейруте
бени ганц
реувен ривлин
бейрут
израиль
ливан
в мире
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РИА Новости
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Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По меньшей мере 30 человек погибли, пострадали более 2500. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется. Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек. Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
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РИА Новости
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взрыв в бейруте, бени ганц, реувен ривлин, бейрут, израиль, ливан, в мире

Президент Израиля выразил соболезнования в связи со взрывом в Бейруте

23:13 04.08.2020
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 авг - РИА Новости. Израильский президент Реувен Ривлин в связи со взрывом в Бейруте заявил, что Израиль разделяет боль ливанского народа и протягивает руку помощи.
Ранее сообщалось, что министр обороны и сменный премьер-министр Бени Ганц и глава МИД Габи Ашкенази предложили через международные каналы медицинскую гуманитарную помощь правительству Ливана после взрыва в порту.
"Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время", - написал Ривлин в Twitter.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последней информации минздрава, пострадали свыше 3 тысяч человек, погибли более 50.
Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.
Ударная волна от взрыва в Бейруте, Ливан
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Ливанский консул в России сообщил о тяжелой ситуации в больницах Бейрута
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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Взрыв в БейрутеБени ГанцРеувен РивлинБейрутИзраильЛиванВ мире
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