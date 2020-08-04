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Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется.
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По меньшей мере 30 человек погибли, пострадали более 2500. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин.
Причина произошедшего выясняется.
Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек.
Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
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Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется.
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется.
Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек. Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
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