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Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется.
2020-08-05T06:51
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
взрыв
видео
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. По меньшей мере 30 человек погибли, пострадали более 2500. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется. Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек. Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
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РИА Новости
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взрыв в бейруте, видео, бейрут, ливан, взрыв, видео
Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется.
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Взрыв в Бейруте: самый мощный в истории Ливана

23:08 04.08.2020 (обновлено: 06:51 05.08.2020)
22801
В районе порта Бейрута произошел мощный взрыв. Более 70 человек погибли, более четырех тысяч пострадали. Взрывной волной затронуло все районы города: разрушено множество зданий, помяты десятки машин. Причина произошедшего выясняется.
Сегодняшний взрыв стал самым мощным в ливанской истории. До сих пор таким считался взрыв в Бейруте 2005 года, при котором погибли премьер Харири и еще 21 человек. Власти объявили среду, 5 августа, днем траура.
734461416
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Взрыв в БейрутеБейрутЛиванВзрывВидео
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