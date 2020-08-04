В результате взрыва в Бейруте погибли 50 человек

"Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 50, пострадали свыше трех тысяч человек", - цитирует канал министра.

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

В результате взрыва разрушено несколько домов, под завалами могут находиться люди.

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

"Произошедшее было похоже на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки", — сказал губернатор Бейрута, чье выступление транслировали ведущие ливанские телеканалы.

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

По словам Натальи, ее соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

"Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", — рассказала РИА Новости жительница Бейрута Наталья Хасами.

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

Взрыву предшествовал хлопок, через несколько минут появился черный и белый дым, а затем в небо поднялся столб красного дыма.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.