https://ria.ru/20200804/1575376608.html
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 40
Число погибших в результате взрыва в Бейруте возросло до 40, цифра может расти, сообщил телеканалу "Аль-Джазира" министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T22:30
2020-08-04T22:44
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире
ДОХА, 4 авг - РИА Новости.
Число погибших в результате взрыва в Бейруте
возросло до 40, цифра может расти, сообщил телеканалу "Аль-Джазира"
министр здравоохранения Ливана
Хамад Хасан.
Ранее он сообщал о 30 погибших и около 2,5 тысячи раненых.
"Погибли 40 человек, получили ранения около 2,5 тысячи, цифра может расти", - сказал министр.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще только предстоит выяснить.