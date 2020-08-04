Сейсмологи сравнили взрыв в Бейруте с землетрясением магнитудой 4,5

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Иорданская сейсмологическая обсерватория выяснила, что мощный взрыв в Иорданская сейсмологическая обсерватория выяснила, что мощный взрыв в Бейруте эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5, заявил глава организации Махмуд аль-Карьюти.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последней информации минздрава, пострадали 2,5 тысячи человек, погибли 30.

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Согласно распространенному для прессы заявлению аль-Карьюти, "иорданские станции мониторинга землетрясения в 18.08 зафиксировали взрыв" в соседнем Ливане, "равный по силе землетрясению магнитудой 4,5".

"Энергия, которая высвободилась в результате взрыва, была чрезвычайно мощной", - констатировал глава иорданской сейсмологической службы.