Ливан попросил ВОЗ и Катар о медпомощи пострадавшим от взрыва в Бейруте

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"У нас есть контакты со Всемирной организацией здравоохранения для доставки самолета с помощью, а также с Катаром для обеспечения работы полевых больниц", - сказал Хассан.

Ранее канцелярия эмира Катара информировала, что Тамим бен Хамад Аль Тани выразил соболезнование ливанскому руководству и Ливану, а также распорядился "оказать срочную помощь" для пострадавших при взрыве в порту Бейрута.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последней информации минздрава, пострадали 2,5 тысячи человек, погибли 30.