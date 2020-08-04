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Ливан попросил ВОЗ и Катар о медпомощи пострадавшим от взрыва в Бейруте
Министерство здравоохранения Ливана попросило Всемирную организацию здравоохранения и Катар доставить медпомощь для пострадавших от сильного взрыва в порту... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T22:45
взрыв в бейруте
тамим бен хамад аль тани
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катар
бейрут
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взрыв в бейруте, тамим бен хамад аль тани, воз, катар, бейрут, ливан, в мире

Ливан попросил ВОЗ и Катар о медпомощи пострадавшим от взрыва в Бейруте

22:18 04.08.2020 (обновлено: 22:45 04.08.2020)
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ДОХА, 4 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ливана попросило Всемирную организацию здравоохранения и Катар доставить медпомощь для пострадавших от сильного взрыва в порту Бейрута, сообщил ливанскому телеканалу MTV министр здравоохранения Хамад Хассан.
"У нас есть контакты со Всемирной организацией здравоохранения для доставки самолета с помощью, а также с Катаром для обеспечения работы полевых больниц", - сказал Хассан.
Ранее канцелярия эмира Катара информировала, что Тамим бен Хамад Аль Тани выразил соболезнование ливанскому руководству и Ливану, а также распорядился "оказать срочную помощь" для пострадавших при взрыве в порту Бейрута.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора, пострадала половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последней информации минздрава, пострадали 2,5 тысячи человек, погибли 30.
Глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим заявил, что, по предварительным данным, сдетонировали взрывчатые вещества, долгое время хранившиеся в порту. В МВД заявили, что точную причину взрыва еще предстоит выяснить.
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Взрыв в БейрутеТамим бен Хамад Аль ТаниВОЗКатарБейрутЛиванВ мире
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